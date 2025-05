Oven

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj povsem novega. Po dolgem času boste spet verjeli vase, brez težav pa se boste spopadli tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Bik

Planeti vam bodo danes naklonjeni. Morda boste razmišljali o tem, kako se lotiti določenih odnosov, ki so jih v zadnjem času načeli konflikti. Ne odlašajte predolgo, saj bodo v nasprotnem primeru zamere le še globlje. Pri delu boste opravili obveznosti brez večjih zadržkov in omejitev. Misli vam bodo uhajale domov, saj boste hrepeneli po počitku. Privoščite si ga v večernih urah.

Dvojčka

Čeprav niste pretirano leni, obožujete spanec. Budilka vas bo danes spravila ob pamet. Globoko vdihnite in kot bi mignil boste pripravljeni na nov dan. Za dobro jutro si privoščite skodelico dobre kave in vaše misli bodo prebujene. Naredite si seznam obveznosti, ki jih želite opraviti čez dan. Veseli boste, ko boste videli, koliko stvari lahko obkljukate.

Rak

Počutje bo boljše. Nov delovni dan bo primeren za nove začetke in vi boste danes pokazali vso navdušenost nad novim projektom. Pripravljeni boste na nove podvige. Dan boste začeli zagnano, vztrajno in osredotočeno. Zvečer pa si le privoščite manjši zaslužen oddih. Zadihajte, malenkost upočasnite svoj tempo.

Lev

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.

Devica

Dan bo kot nalašč, da se lotite projekta, o katerem ste že dolgo premišljevali. Razmišljanje končno spremenite v dejanja in presenečeni boste, kako bodo stvari kar same od sebe stekle. Če ste po naravi bolj umirjena in sproščena oseba, boste začutili naval nove energije. Tisti, ki ste po naravi dokaj impulzivni, pa bodite pazljivi in ne pretiravajte.

Tehtnica

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, zato ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte. Ljudje v vaši okolici bodo nekoliko negotovi, zato jim ne poskušajte česarkoli vsiljevati. Nove poti vas ne bodo pripeljale daleč, zato raje malo počakajte, preden se boste podali v nove avanture.

Škorpijon

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete; vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno. Naučite se tega. Počutje bo odlično.

Strelec

Na vse mogoče načine boste izrazili svojo kreativnost. Morda boste preuredili dom ali svoje občutke izlili na platno. Vsakršna kreativnost vam bo oplemenitila dan. Počutili se boste izvrstno. V popoldanskih urah se boste številni lotili hišnih opravil, medtem ko bo večer zabavnejši. Pričakujte obilo smeha med prijatelji.

Kozorog

Danes boste zares družabni. Želeli se boste družiti z ljudmi, saj boste čutili, da se boste samo tako lahko počutili zares odlično. Vsekakor boste pozabili na vsakodnevne težave in stres, s katerim se soočate na delovnem mestu. Popoldan se boste predali novim užitkom. Športna aktivnost vam bo omogočila odlično počutje.

Vodnar

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.

Ribi

Namenite čas sebi in svojemu telesu. Čutili boste, da potrebujete ogromno sprostitve in fizične aktivnosti, da boste lahko pregnali negativne misli. Sprehod ali tek v naravi vam bo dobro del, le nadihajte se svežega zraka. V popoldanskih urah se posvetite bližnjim. Ne postavljajte jih na stranski tir, kot ste to počeli do zdaj.