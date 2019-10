Kdo neki v tem filmu poje?

GLASBENI BIOGRAFSKI FILMI

Rocketman (2019)

Navdihujoča, neolepšana, človeška in z brezčasnimi melodijami prežeta zgodba o meteorskem vzponu Eltona Johna (Taron Egerton) začrta glasbenikovo neverjetno pot od nadarjenega, a plašnega pianista do ikone popularne kulture. Egerton je vse pesmi v filmu odpel sam, Elton pa je dejal, da še nikoli ni slišal nikogar, ki bi tako dobro odpel njegove pesmi. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bohemian Rhapsody (2018)

Zgodba o Freddieju Mercuryju in skupini Queen – od njihovega meteorskega vzpona prek Freddiejeve solo kariere pa vse do legendarnega nastopa na Live Aidu leta 1985. Absolutni zmagovalec letošnjih Oskarjev je prejel štiri zlate kipce, tudi tistega za najboljšega glavnega igralca (Rami Malek). • V petek, 4. 10., ob 13.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

La bamba (La Bamba, 1987)

Rokovska legenda Ritchieja Valensa zablesti v tej odlični biografski drami o 17-letnem glasbeniku mehiškega rodu, ki se je z nizom uspešnic hipoma povzpel od delavca do rokovskega zvezdnika. Njegovo mlado kariero in življenje je prekinila tragična letalska nesreča, v kateri sta umrla tudi Buddy Holly in Jiles Perry Richardson – The Big Bopper. • V torek, 1. 10., ob 1.35 na TV 1000.*

Hoja po robu (Walk The Line, 2005)

Pripoved o glasbeniku Johnnyju Cashu (Joaquin Phoenix). Ta je moral prebroditi veliko nakopičene jeze, zasvojenost in skušnjave zvezdništva, da bi odkril glas, zaradi katerega je postal glasbena legenda. Reese Witherspoon je za vlogo Cashove žene June Carter prejela oskarja za najboljšo glavno igralko, film pa se je potegoval za zlate kipce še v štirih drugih kategorijah, tudi v kategoriji najboljšega glavnega igralca. • V torek, 15. 10., ob 20.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Django (2017)

Portret romskega jazzovskega glasbenika Djanga Reinhardta se osredotoča na čas ob koncu druge svetovne vojne, ko je ta s svojo družino občutil preganjanje nacističnih oblasti v Franciji. Reinhardt je takrat užival veliko priljubljenost, toda ko je na pobudo Josepha Goebbelsa prejel povabilo za nastopanje v Nemčiji, se je znašel v dilemi, da ne gre morda za past. Film je odprl 67. Berlinale. • V videoteki DKino.

MUZIKALI

Mary Poppins se vrača (Mary Poppins Returns, 2018)

Mary Poppins (Emily Blunt), popolna varuška z edinstvenimi čarobnimi veščinami, se vrne, da bi pomagala novi generaciji družine Banks ponovno najti radost in pristno čudenje. Nadaljevanje Disneyjevega muzikala iz leta 1964 z Julie Andrews v naslovni vlogi je bilo nominirano za štiri oskarje in štiri zlate globuse. • V nedeljo, 29. 9., ob 13.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Briljantina (Grease, 1978)

Kalifornija leta 1959. Italijanski objestnež Danny (John Travolta) in avstralska lepotica Sandy (Olivia Newton-John) se zapleteta v poletno romanco, njuna ljubezen pa se znajde na preizkušnji, ko ugotovita, da obiskujeta isto srednjo šolo Rydell High. Priredba brodwayske uspešnice je osvojila občinstvo po vsem svetu in bila nominirana za oskarja za najboljšo filmsko pesem. • V soboto, 5. 10., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chicago (2002)

Odmevna filmska priredba razvpitega muzikala o tekmicah in obsojenih morilkah (Renee Zellweger in Catherine Zeta-Jones), ki upata, da ju bo zvezdniški agent (Richard Gere) rešil pred usmrtitvijo. Uspešnica Roba Marshalla je prejela oskarje za najboljši film leta, igralko v stranski vlogi (Zeta-Jones), scenografijo, kostumografijo, filmsko montažo in obdelava zvoka. • V soboto, 5. 10., ob 13. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zgodbe iz hoste (Into the Woods, 2014)

Še en muzikal Roba Marshalla (Chicago, Mary Poppins se vrača) priredi klasične pravljice bratov Grimm o Pepelki, Rdeči kapici, Jakcu in fižolčkih ter Motovilki in jih prepletene v nenavadno zgodbo o peku in njegovi ženi ter uroku, ki ga je nanju vrgla prebrisana čarovnica. Film se lahko pohvali z zvezdniško igralsko zasedbo (Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine, Johnny Depp) in tremi nominacijami za oskarja. • V nedeljo, 29. 9., ob 6.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Največji šovmen (The Greatest Showman, 2017)

Hugh Jackman na čelu zvezdniške igralske zasedbe prinaša zgodbo o rojstvu zabavne industrije. Navdihnil jo je P. T. Barnum, lastnik in vodja cirkuške predstave, ki je svojčas zaslovela kot največji spektakel na svetu. Zlati globus in nominacija za oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. • V sredo, 2. 10., ob 16.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zrak: Muzikal (AIR: The Musical, 2010)

V neodvisnem muzikalu tri glasbene zgodbe spremljajo usode treh ljudi, ki so izgubili občutek pripadnosti in hrepenijo po sprejetju in ljubezni. Moški srednjih let s pesmijo osvaja novo dekle v kantri baru, mladenka s strtim srcem tava po mestu in prepeva balade iz petdesetih, okoreli panker pa na koncertu nastopa s sodobno pesmijo. • V petek, 4. 10., ob 12.20 na Kino.*

Ves ta jazz (All That Jazz, 1979)

Zgodba o nadarjenem koreografu (Roy Scheider), ki poskuša uprizoritev broadwayskega muzikala uskladiti z montažo in režijo svojega hollywoodskega filma, njegove osebne in poklicne obsesije pa ga sčasoma peljejo v propad. Priznani broadwayski režiser in koreograf Bob Fosse je film – ta je prejel zlato palmo in štiri tehnične oskarje – osnoval na lastnih izkušnjah in življenju. • V torek, 1. 10., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Rocketman:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219│ 220 (HD) DA TV 1000 218 DA