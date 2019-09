Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rocketman © 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Navdihujoča, neolepšana, človeška in z brezčasnimi melodijami prežeta zgodba o meteorskem vzponu Eltona Johna (Taron Egerton) začrta glasbenikovo neverjetno pot od nadarjenega, a plašnega pianista do ikone popularne kulture.

Velika Britanija, Kanada, ZDA│ 2019 │ 116 min. │ Biografska glasbena drama R: Dexter Fletcher│ I: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard IMDb: 7,5/10 │ Rotten Tomatoes: 89 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu prikazuje njegove začetke na londonski Kraljevi akademiji za glasbo in njegovo pot do zvezdnika, ki je polnil stadione po vsem svetu.

Film osvetli tudi Eltonovo sodelovanje z avtorjem besedil, pesnikom in pevcem Berniejem Taupinom. Skupaj sta sodelovala pri več kot tridesetih albumih, Taupin pa je zanj napisal večino pesmi.

"Mlad, gejevski, konflikten in zasvojen Elton John oživi po zaslugi elektrificirajočega Tarona Egertona, ki v vlogi prikaže nastop oskarjevskega kalibra, in osupljive filmske iznajdljivosti Dexterja Fletcherja. Pozabite na klišeje, tega filma ne želite zamuditi." Peter Travers, Rolling Stone

"Rocketman uspe biti izumetničen in vendar iskren, resen in vendar smešen, globok in vendar trapast ter precej čudovit. Prav takšen kot je Elton sam." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Napovednik filma Rocketman: Zanimivosti: Izvršni producent Rocketmana Elton John in njegov mož ter koproducent filma David Furnish sta si skoraj dve desetletji prizadevala producirati film, ki bi temeljil na glasbenikovem življenju.

Lee Hall, s katerim je Elton sodeloval pri odrski različici Billyja Elliota. V vmesnem času se je zamenjalo več morebitnih režiserjev, nazadnje pa je Elton John po priporočilu režiserja in producenta Matthewa Vaughna to nalogo zaupal nepodpisanemu sorežiserju filma Bohemian Rhapsody Dexterju Fletcherju (ta je dokončal snemanje biografske drame o Freddieju Mercuryju in skupini Queen po tem, ko je studio zaradi pogoste odsotnosti in prepirov s člani igralske zasedbe in snemalne ekipe odpustil Bryana Singerja).

Taron Egerton je vse pesmi v filmu odpel sam, Elton pa je dejal, da še nikoli ni slišal nikogar, ki bi tako dobro odpel njegove pesmi.

je vse pesmi v filmu odpel sam, Elton pa je dejal, da še nikoli ni slišal nikogar, ki bi tako dobro odpel njegove pesmi. Eltonovo uspešnico I'm Still Standing je Egerton zapel že v animirani glasbeni komediji Zapoj (2016), igralec in glasbenik pa sta skupaj nastopila tudi v Vaughnovi akcijski komični pustolovščini Kingsman: Zlati krog (2017).

Justin Timberlake, v pogovorih za naslovno vlogo pa so bili tudi Tom Hardy, James McAvoy in Daniel Radcliffe.

Bryce Dallas Howard je upodobila mamo Eltona Johna, čeprav je igralka samo osem let starejša od Tarona Egertona.

je upodobila mamo Eltona Johna, čeprav je igralka samo osem let starejša od Tarona Egertona. V članku, ki ga je objavil časnik Guardian, je Elton John zapisal, da so nekateri studii želeli omiliti prizore spolnosti in uživanja drog ter s tem zagotoviti filmu cenzorsko oznako PG-13. Glasbenik je vsem odgovoril, da ni živel življenja, ki bi si zaslužilo cenzorsko oznako PG-13.

Film so nazadnje posneli pod okriljem studia Paramount, ta pa je prejel cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let so si ga lahko ogledali v spremstvu odraslega skrbnika).

Film so nazadnje posneli pod okriljem studia Paramount, ta pa je prejel cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let so si ga lahko ogledali v spremstvu odraslega skrbnika). Rocketman je prvi film kateregakoli velikega hollywoodskega studia, ki je namenjen širšemu občinstvu in vsebuje prizor seksa med dvema moškima. Iz tega razloga filma niso smeli predvajati v Egiptu in Samoi, v Rusiji pa so iz filma izrezali vse prizore s poljubljanjem, seksom in oralnim seksom med moškimi.



Film so premierno prikazali na 72. filmskem festivalu v Cannesu, kjer so gledalci ustvarjalce nagradili s štiriminutnimi stoječimi ovacijami, kar je glavnega igralca Tarona Egertona ganilo do solz.

Ta je z Eltonom Johnom nastopil tudi na poznejši gala prireditvi, slavni pevec pa je prav v Cannesu leta 1983 posnel videospot za svojo uspešnico I’m Still Standing.

