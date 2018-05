Kdo bo tokrat razočaral žirijo? #video

Bitka za novo pevsko zvezdo je vse bolj napeta. To soboto se bo na velikem odru pred petčlansko žirijo in občinstvom predstavila nova osmerica izmed tistih 24, ki so prepričali že na avdicijah. A tudi tokrat je ena od tekmovalk kljub visokim pričakovanjem razočarala žirijo. Predvsem Nuško in Tomaža.