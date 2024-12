Bralci ste izbrali: to je najboljši portal v regiji

Zaključil se je 7. Media Daily izbor za najboljši novičarski portal v regiji, v katerem je sodelovalo dvajset novičarskih portalov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Zmago je odnesel hrvaški portal Telegram.hr. Portal Siol.net je osvojil peto mesto.

"Izbrati ni bilo lahko, saj bi zmagovalec lahko bil skoraj vsak od dvajsetih nominiranih portalov. Razlike med njimi so namreč majhne," je dejal eden od članov sedemčlanske mednarodne žirije in dodal: "Zato je čast in privilegij že biti nominiran med 20 najboljših, sploh glede na to, da je na regionalnem trgu na tisoče portalov."

Media Daily kot edini regionalni strokovni časopis pri portalih ceni odličnost pri uporabi novinarskih standardov in kodeksov poročanja, uporabniško izkušnjo, inovativen pristop in grafično podobo portala. Raziskavo pripravijo vsako leto novembra.

Zmago je odnesel hrvaški portal Telegram.hr. Foto: Media daily

Na drugem mestu slovenski portal 24ur.com, portal Siol.net na petem mestu

70 odstotkov točk predstavljajo točke, ki jih dodeli strokovna žirija, preostalih 30 odstotkov točk pa dodelijo bralci. Skupaj je bilo mogoče osvojiti 40 točk, 28 od žirije in 12 od bralcev. Telegram.hr jih je skupaj dobil 28. Lani je Telegram.hr osvojil peto mesto, kar pomeni, da je žirija opazila napredek in bolj kakovostno delovanje portala.

Drugo mesto je osvojil slovenski portal 24ur.com, ki je v preteklosti zmago odnesel že trikrat, in sicer v letih 2018, 2019 in 2020.

Žirija je zelo dobro ocenila tudi delo portala Net.hr, ki se je prvič doslej uvrstil tako visoko na lestvici in v končnem seštevku osvojil tretje mesto.

Portal Siol.net je s 23 točkami osvojil peto mesto. Žirija mu je podelila 16 točk, bralci sedem.

Celotno lestvico si lahko pogledate v spodnji tabeli.