Razkrivamo naslednjih 8 nastopajočih na velikem odru! #video

Na velikem odru Nove z vezde Slovenije smo že videli prvih osem nastopajočih, od katerih so se štirje uvrstili v četrtfinale.

57-letna Zlata Martinc je najprej navdušila s svojim glamuroznim videzom in sproščenostjo, nato pa še z glasom. Na avdiciji je zapela slovensko priredbo pesmi Ti si mi u krvi Zdravka Čolića.

Kristjan Škofljanec in Denis Jamboršič sta stara 23 let, kot edini duo, ki se je predstavil na avdiciji, pa sta prepričala s pesmijo Ružica skupine Bijelo dugme. Le katero pesem bosta izbrala za veliki oder?

14-letna Lara Žgajnar je bila na avdiciji zaradi treme povsem iz sebe, a z zahtevno skladbo Don't You Remember pevke Adele je brez dileme prepričala Tomaža, Natalijo in Uroša.

Aleksander Gulič zase pravi, da je lokalna zvezda. "Upam si povedati tudi, česar si drugi ne upajo, v življenju pa iščem katarzične občutke," nam je na avdiciji povedal samozavestni 29-letnik.

Primorka Taja Šviligoj je stara 17 let in je na avdiciji poskrbela za zelo zrel nastop. Zapela je pesem Stay pevke Rihanne, z nami pa bo v soboto delila tudi pretresljivo zgodbo o svojem odraščanju ter s svojim nastopom spravila v jok Tomaža Miheliča.

Samozavestna 16-letnica Eva Omahen prihaja iz Kopra, na avdiciji pa je žirijo prepričala s pesmijo Demons skupine Imagine Dragons. Le s katero skladbo bo skušala žirijo očarati v soboto na velikem odru?

Matic Dokler je pozitivnež, ki ima svoj trio. Nekoč so ga na eni od avdicij zavrnili, v drugo se je ustrašil in zavrnil nastop. Očitno pri Maticu drži rek, da gre v tretje rado. "Že prababica me je navdušila za glasbo in vesel sem, da mi je danes uspelo," je povedal 20-letnik.

"Glasba mi je bila položena v zibko. Je nekaj, kar me spremlja že celo življenje," je povedala Arijana Lucas, ki jo na avdiciji spremljal ponosni oče Samuel Lucas. "Ta oddaja je možnost, da se izpostavim sama in se umaknem iz očetove sence," pravi Arijana. Kaj nam pripravlja za nastop na velikem odru pa preverite že v soboto ob 21.15 na Planet TV!

