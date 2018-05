Nastopajoča Tomaža spravila v jok #video

Dogajanje v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije se je iz Festivalne dvorane preselilo na veliki oder, kjer se 24 na avdicijah izbranih tekmovalcev predstavlja pred občinstvom in vsemi petimi žiranti. Med nastopi se tako v studiu kot v zaodrju dogaja marsikaj. Tokrat je ena od nastopajočih žiranta Tomaža Miheliča spravila v jok.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je druga studijska oddaja pevskega šova Nova zvezda Slovenije, kjer se bo novih osem tekmovalcev predstavilo pred občinstvom in žirijo v polni zasedbi. Le štirim od njih si bo uspelo pripeti mesto v četrtfinalu.

Ena od nastopajočih to soboto bo tudi Primorka Taja Šviligoj, ki bo delila pretresljivo zgodbo. Kot otrok se je namreč spopadala z depresijo. Ker se je že kot osemletna deklica iskala in ker so jo vrstniki zasmehovali zaradi disleksije, je celo razmišljala o samomoru. S pomočjo ljubeče družine je težave premagala, v veliko uteho pa ji je bila tudi glasba.

S svojim nastopom in solzami, ki so se ji ulile po nastopu, je v jok spravila tudi žiranta Tomaža Miheliča. Kaj ji je povedal in položil na srce, poglejte v zgornjem videu.

Kaj je Taja rekla Tomažu, da je potočil nekaj solz, in kako zelo čustveno je bilo med njenim petjem v zaodrju, pa preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV, ko bo na sporedu nov del pevskega šova Nova zvezda Slovenije.



Za tem pa ne zamudite še komentatorske oddaje z Jasno Kuljaj, Oriano Girotto in Katayo.