Kaj imajo skupnega Barbie, Obuti maček, kralj Julij in 7 palčkov? #NagradnaIgra

Pomlad je že v polnem zagonu, otroci pa poleg številnih aktivnosti na prostem z velikim veseljem pogledajo tudi kakšno risanko. Sploh, ko nam jo vreme malo zagode in prosti čas raje preživljamo doma.

Takrat pridejo na vrsto risanke, ki se jih vaši otroci najbolj razveselijo. Izbira teh je ogromna, priljubljene risanke vaših malčkov pa lahko najdete na otroškem programu Minimax, ki s svojim širokim programom otroke tako zabava kot tudi izobražuje.

Risanke lahko namreč otroke veliko naučijo, saj jim odpirajo pogled v drugačen svet in razvijajo domišljijo, risani junaki, kot so Barbie, Obuti maček, kralj Julij in 7 palčkov, pa vaše malčke na Minimaxu zabavajo že to pomlad.

Z Minimaxom in Telekomom Slovenije do otroškega kolesa!



Medijsko podjetje AMC Network, pod okrilje katerega spada Minimax, v sodelovanju s Telekomom Slovenije prireja nagradno igro, ki bo srečnemu izžrebancu prinesla izvrstno otroško kolo.

Skočite v čarobno deželo ali pa pokukajte v življenje palčkov

Otroci lahko s pomočjo Minimaxa skočijo v čarobno deželo, ki si jo je izmislila najmlajša Barbiejina sestra Chealsea. V risanki Barbie Dreamtopia se bodo pridružili prekrasnim morskim deklicam in z njimi zaplavali skozi mavrične reke, v družbi vil pa poleteli skozi oblake iz sladkorne pene.

Malčki bodo prav gotovo z veseljem pokukali tudi v svet palčkov in spoznali, kakšen je občutek, če se nenadoma prebudiš kot Sneguljčica v hišici sedmih palčkov. Prigode palčkov in novopečene Sneguljčice bodo lahko otroci spremljali v čisto novi seriji 7 palčkov in jaz.

Vračajo se tudi kralj Julij in Pustolovščine Obutega mačka

Spomladanske dneve bosta malčkom popestrila še kralj Julij v animirani seriji Slava kralju Juliju in Obuti maček s svojimi pustolovščinami. Oba junaka bosta v novih sezonah otroke nasmejala do solz in jih držala v napetem pričakovanju ob njunih številnih dogodivščinah.

Ob večerih pa se bodo lahko najmlajši pridružili tudi pogumnim in ljubkim varuhom sanj Monchhichijem na njihovih čarobnih pustolovščinah ustvarjanja sladkih sanj.

Izbira je res ogromna, saj se na kanalu Minimax z lahkoto najde risanko za vsak okus, ki bo vaše malčke zabavala, izobraževala ali pa ob večerih pospremila k mirnemu spancu.

Promocijski video programa Minimax: