Julia Stiles raziskuje moževo smrt v opojnem trilerju Riviera

V videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije ne spreglejte uglajene, razkošne, napete in razvedrilne serije oskarjevca Neila Jordana z Julio Stiles v glavni vlogi.

Serijo Riviera so snemali na jugu Franciji, na Azurni obali, kjer se zbirajo bogataši z vsega sveta, moralno dvolični junaki, visoka umetnost, denar in prelepa obala pa ustvarijo opojno mešanico, ki bo navdušila ljubitelje trilerjev.

Laži in skrivnosti v svetu kriminala

V seriji ob Julii Stiles nastopajo še drugi odlični igralci kot so Iwan Rheon (Igra prestolov), Lena Olin (Čokolada, Casanova) in Adrian Lester (Hustle). Ameriška kustosinja Georgina (Julia Stiles) se poroči z milijarderjem Constantinom Cliosom (Anthony LaPaglia). Po letu zakona Constantint umre v eksploziji na jahti ruskih oligarhov in preprodajalcev orožja.

Georginino življenje se v trenutku poruši in vdova je odločena, da bo resnici prišla do dna.

Prepričana je namreč, da moževa smrt ni bila nesreča, med preiskovanjem dogodka pa odkrije temačne soprogove skrivnosti. V svetu laži in kriminala se uči prilagajanja in preživetja, da bi zaščitila sebe in družino.

Prava serijska poslastica

Zamisel za serijo Riviera je prispeval nekdanji menedžer skupine U2 Paul McGuinness, razvil pa jo je z oskarjem nagrajeni scenarist in režiser filmov Intervju z vampirjem in Igra solz Neil Jordan.

Serija je mojstrsko posneta, vsaka od epizod predstavlja film zase. Izvrstna igra in režija bosta navdušili gledalce, ki jih čaka razburljivo srečanje z Monakom, Azurno obalo in neobičajnimi junaki, ki jih vodijo presenetljivi motivi.

Prvo sezono serije Riviera si že lahko ogledate v videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenija, druga sezona pa bo tam na voljo od petka, 24. 5., takoj po svetovni premieri.

Napovednik serije Riviera: