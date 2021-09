Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko sta igralca Jessica Chastain in Oscar Isaac promovirala novo skupno serijo Prizori iz zakonskega življenja, sta nehote poskrbela za reklamo, ki si jo lahko želi vsaka TV-mreža.

Jessica Chastain in Oscar Isaac sta se na nedavnem beneškem filmskem festivalu sprehodila po rdeči preprogi in si bila vidno naklonjena. Nista se spogledovala samo s fotografi, temveč tudi drug z drugim, in v nekem trenutku, ko je Oscar začel poljubljati Jessicino roko, se je tudi ona hotela priviti k njemu.

Poteza obeh je privedla do tega, da je 42-letni igralec skoraj poljubljal soigralkino pazduho, zaradi česar je videoposnetek − predvsem, ker so ga predvajali v počasnem posnetku − postal viralen.

Jessica in Oscar se poznata že iz študentskih let. Foto: Guliverimage

Sta dobra prijatelja, ki se zelo dobro tudi poznata. Foto: Guliverimage

Mnogi so začeli ugibati, ali se med zvezdnikoma plete še kaj več od prijateljske naklonjenosti, čeprav sta oba od leta 2017 poročena. Jessica z italijanskim modnim mogulom Gianom Lucom Passijem de Preposulom, Oscar pa s scenaristko in režiserko Elviro Lind.

"Vse je videti super seksi na počasnem posnetku"

Na vprašanje, od kod tolikšna kemija na rdeči preprogi, je Jessica v intervjuju za oddajo Today pojasnila, da je ta odraz njunega dolgoletnega prijateljstva, saj se poznata še iz študentskih let. "Skupaj sva hodila na fakulteto, prijatelja sva več kot polovico življenja, zato drug o drugem veva res veliko," je razložila 44-letna igralka in dodala, da znata drug drugega močno nasmejati, a tudi prizadeti.

Glede viralnega posnetka pa je zvezdnica pojasnila, da je do tega prišlo, ker je sama ravno hotela objeti Oscarja, ta pa jo je začel poljubljati po roki. K vsemu je pripomogel še počasni posnetek. "Vse videti super seksi na počasnem posnetku", je dejala Jessica.

Trenutno ju lahko gledamo v novi seriji HBO Prizori iz zakonskega življenja. Foto: HBO

Upodabljata par, ki skuša rešiti svoj zakon. Foto: HBO

Že drugič upodabljata zakonski par

Posnetek pa ni mogel priti ob boljšem času, saj sta bila ravno sredi promocije nove serije HBO Prizori iz zakonskega življenja, petdelne drame, v kateri uprizarjata zakonca, ki se spoprijemata z razdorom in ljubeznijo, ter se vse bolj zavedata, da njunega zakona ne uničuje zgolj en sam dogodek ali ena napaka.

Gre za moderno priredbo klasične filmske serije Prizori iz zakonskega življenja slavnega švedskega režiserja Ingmarja Bergmana iz leta 1973, v kateri Jessica igra Miro, samozavestno in ambiciozno direktorico tehnološkega podjetja, ki se v zakonu ne počuti izpolnjeno, Oscar pa Jonathana, prilagodljivega in intelektualnega profesorja filozofije, ki si želi na vsak način obdržati njuno zvezo.

Sicer pa to ni prvič, da zvezdnika igrata skupaj. Leta 2014 sta prav tako upodobila zakonski par v akcijskem filmu Leto nasilja.

Nove epizode serije Prizori iz zakonskega življenja so na sporedu vsak ponedeljek na HBO, pretekli deli pa so ves čas dostopni na HBO GO.

