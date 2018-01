Igralka spregovorila o razmerju z 31 let starejšo kolegico

Igralki Sarah Paulson in Holland Taylor sta par dobri dve leti. Foto: Getty Images

A kritike in zmerljivke jima niso prišle do živega, 43-letna Sarah Paulson in 74-letna Holland Taylor, prav tako igralka, sta srečni in zaljubljeni. Zdaj je Paulsonova za revijo Town & Country odkrito spregovorila o njunem razmerju.

"Nočem, da me določa to, s kom delim posteljo, hišo in dušo. Moje izbire v življenju so bile vedno nekonvencionalne, a to je moja stvar. Hočem živeti iskreno, brez skrivanja, kar je zelo težko, sploh zato, ker je v svetu toliko sovraštva in ljudi, ki se jim takšne stvari ne zdijo 'normalne'," je dejala igralka, ki je nazadnje navduševala v serijah American Crime Story in American Horror Story.

A post shared by TheaterMania (@theatermania) on Oct 21, 2016 at 10:02am PDT

"Najino razmerje predstavlja določeno mero upanja in tveganja. Morda je v tem nekaj pogumnega. Morda spodbuja ljudi, da sprejmejo pogumne odločitve. Kaj naj še rečem? Ljubiva se."

Sarah Paulson se je dotaknila še ene teme, zaradi katere jo marsikdo gleda postrani - svojega odpora do materinstva. Materinstvo je za igralko lahko težko, je dejala, sploh zanjo, ki jo po lastnih besedah skorajda bolestno skrbi za bitja, za katera je odgovorna. "Nočem se raztrgati, nočem pogledati svojega otroka in reči: 'Si najlepša stvar, ki se mi je kdaj zgodila, obenem pa si mrtvaški zvon.' Vedno sem vedela, kaj želim od svojega profesionalnega življenja, in nočem obžalovati tega, da se nisem posvetila sebi. To je sebično, a mislim, da ima beseda sebično preslab sloves."