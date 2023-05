Pri filmih Hitri in drzni je pri pisanju kritike spodnja ocena še bolj nepomembna kot pri Marvelovih pustolovščinah ali filmih Wesa Andersona. To so namreč filmi, ki imajo zvesto občinstvo, to pa si jih bo ogledala ne glede na recenzije ali ocene. A vseeno je o njih zabavno pisati, saj so tako drzni v odnosu do fizike in logike, kot so hitri z avtomobili.

Hitri in drzni X je že enajsti film v seriji. Ta se je začela leta 2001 z zgodbo o agentu FBI, ki se infiltrira med ulične dirkače, da bi odkril cestne roparje, ki iz vozečih tovornjakov kradejo DVD-predvajalnike. (Za mlajše bralce: DVD-predvajalniki so naprave, ki omogočajo predvajanje filmov na televizorju v nizki ločljivosti. Torej nekako podobno kot gramofoni, ampak za filme namesto za glasbo.) A adrenalinski posnetki vratolomnih voženj ter karizma treh glavnih igralcev, Vina Diesla, Paula Walkerja in Michelle Rodriguez, so poskrbeli za nadaljevanje.

In čeprav je bil Prehitri in predrzni zanič, se producenti niso ustavili in so kmalu odkrili zmagovalno formulo, ki so jo nato le še nadgrajevali. V vsakem filmu so dodali nove like, ki so jih upodabljali vse bolj slavni igralci, pri tem pa poskrbeli, da v tej rastoči množici vsak dobi svojih pet minut. In jih izkoristi za spektakularno akcijo ali pa vsaj prikupen humor.

Vrhunec hiperbole

Skozi celotno sago so Hitri in drzni stopnjevali akcijske prizore in pri devetki iz leta 2021 dosegli vrhunec hiperbole, ko sta dva izmed likov, Tej (Chris ‘Ludacris’ Bridges) in Roman (Tyrese Gibson), z avtomobilom odletela v vesolje in dobesedno povozila satelit, da sta ustavila zlikovca. Pri tem sta za češnjo na torti imela še dialog o tem, da je treba spoštovati zakone fizike.

Po skokih s padalom z avtomobili, vlečenju ogromnega sefa prek Ria de Janeira z dvema avtomobiloma, bitki z dirkalnimi avtomobili proti oklepniku in arktičnem spopadu z jedrsko podmornico je bilo vesolje zares "poslednja meja", ki so jo ti filmi še lahko prestopili. In žal je to povsem očitno v aktualnem nadaljevanju.

Za razumevanje zgodbe Hitrih in drznih X ni treba videti vseh predhodnih desetih filmov, čeprav pomaga. Zgodba se namreč ne navezuje na prejšnji film, temveč na Hitri in drzni 5 iz leta 2011, pri čemer pa v prebliskih prikazani prizori v začetku filma dovolj jasno razložijo vse povezave, da lahko film brez težav spremlja tudi nekdo, ki še ni videl nobenega od prejšnjih filmov.

Vin Diesel kot Dom Foto: Karantanija Cinemas

Če si želite osvežiti spomin na prejšnje filme, lahko prvih devet, torej od Hitri in drzni pa vse do odvtrtka Hitri in drzni predstavlja: Hobbes in Shaw, najdete v videoteki DKino, medtem ko je Hitri in drzni 9: Drzna saga na voljo izključno na Netflixu. Če bi radi zgolj osvežili vsebino in se ob tem še zabavali, pa priporočamo poslušanje podkasta Glave, v katerem sta si voditelja Anže Tomić in Boštjan Gorenc - Pižama v zadnjih mesecih ogledala prvih devet filmov sage ter se med komentiranjem izredno pozabavala z vsebino.

Peklenski zlikovec Dante

Hitri in drzni X se začne s prizori umirjenega družinskega življenja Torretovih, kjer Dom (Vin Diesel) in Letty (Michelle Rodriguez) vzgajata mladega sina, ko jima na vrata potrka pretepena in krvaveča Cypher (Charlize Theron), zlobnica iz prejšnjih dveh filmov. Ta ju je prišla opozorit na novega sovražnika, ki je prevzel njeno operacijo in zdaj prihaja nad Doma in njegovo družino.

Družina je namreč bolj ključna beseda za Hitre in drzne kot avtomobil, saj po eni strani Dom nenehno poudarja, da niso ekipa, ampak družina, po drugi strani pa so ključni elementi zgodbe vedno vezani tudi na dejanske družinske vezi, na primer na to, da je bil eden od zlikovcev devetke Domov odtujeni brat Jakob (John Cena). No, v aktualnem filmu je peklenski antagonist Dante (Jason Momoa) sin brazilskega mafijskega šefa, ki so ga Dom in njegovi odstranili v petki in je zdaj na brezobzirnem maščevalnem pohodu.

Jason Momoa kot Dante Foto: Karantanija Cinemas

Jason Momoa je v vlogi Danteja eden glavnih adutov tega filma, saj je njegova sociopatska megalomanskost pravo nasprotje hladno preračunljivih negativcev, ki smo jih sicer vajeni pri teh filmih – kot sta bila, na primer, Deckard (Jason Statham) in Cypher v sedmem in osmem filmu.

Dante je norčav, igriv, spogledljiv in panseksualen, pri tem pa hkrati diabolično okruten v svojem maščevanju. Noče se namreč zadovoljiti s tem, da bi Doma in njegovo družino odstranil, temveč se trudi pred tem vsakomur povzročiti kar se da najhujše trpljenje. Junaki ga pri tem seveda ustavljajo, vendar Dante niti za trenutek ne izgubi zaleta in maničnega veselja, ki ga črpa iz maščevanja.

Akcija na trdnih tleh

Hitri in drzni X ponudi kopico vrtoglavih akcijskih prizorov, vendar z izjemo prvega – in najbrž najboljšega –, ki je postavljen v Rim, večinoma spremljamo solistične akcije posameznih članov ekipe, čeprav je bila prav kemija v ekipnem sodelovanju tisto najboljše pri prejšnjih filmih, predvsem v številnih kaskaderskih koreografijah z avtomobili, ki smo jih občudovali do zdaj. Po tem, ko je po tednu dni snemanja zaradi spora z Vinom Dieslom odšel režiser številnih filmov Hitri in drzni Justin Lin, češ da to ni vredno njegovega mentalnega zdravja, je za kamero stopil francoski režiser Louis Leterrier, ki je obljubil, da bo film pripeljal nazaj na trdna tla.

Foto: Karantanija Cinemas

To je letelo predvsem na večji poudarek na fizičnih akcijskih prizorih, z manj digitalne grafike, hkrati pa tudi na to, da se avtomobili ne bodo vrnili v vesolje ali pa izvedli kakšnega podobno norega podviga. Žal so ta trdna tla posledično tudi vizualno manj atraktivna, saj je Leterrier sicer soliden režiser – ne nazadnje je režiral Prenašalca z Jasonom Stathamom, ki je poleg Hitrih in drznih postavil temelje tovrstnih dirkaških filmov –, ni pa tak akcijski virtuoz, kot so bili nekateri režiserji prejšnjih filmov, na primer Justin Lin, James Wan in David Leitch.

Poleg tega je na bombastičnost nedvomno vplivalo tudi to, da je zgodba aktualnega filma razdeljena v dva filma (po nekaterih novih govoricah morda celo tri), tako da so morali najboljše očitno prihraniti za veliki finale, ki ga še niso začeli niti snemati.

Ali je Hitri in drzni X vreden ogleda?

Hitri in drzni X je tako nekako vmesni film, ki ga ne bo nihče uvrstil na vrh lestvice najboljših iz franšize, ampak po drugi strani ponudi vse ključne elemente, ki jih gledalci pričakujemo od Hitrih in drznih, in to v več kot solidni izvedbi. Tako imamo dirko na četrt milje, komično zbadanje med Romanom in Tejem, spektakularno uničujočo vožnjo skozi urbano okolje, divje divjanje po avtocestah z viadukti, bitko avtomobila proti helikopterju, Michelle Rodriguez, ki se pretepa v beli majici brez rokavov (bonus: enako Charlize Theron), avtomobil s topovi in seveda veliko, zares veliko omenjanja družine. Ta mimogrede dobi še eno novo članico, oskarjevko Rito Moreno v stranski vlogi Domove, Mijine in Jakobove matere.

Michelle Rodriguez kot Letty Foto: Karantanija Cinemas

Prav družina je sicer eden od elementov, s katerimi scenaristi v tem filmu že pretiravajo, saj pridobiva elemente žajfnic. Tako kot se je v prejšnjem filmu od nikoder pojavil Domov in Mijin brat Jakob in kot smo v predprejšnjem iznenada izvedeli, da je imel Dom sina z Eleno (Elsa Pataky), se tudi v novem filmu v za zaplet ključnem trenutku pojavi še ena oseba, ki je v sorodu. Še bolj šundovsko je vračanje pokojnih in pokopanih likov, sploh ker se ta film konča z domnevno smrtjo nekaterih junakov, a kaj, ko vse morebitne skrbi odpravi vrnitev enega izmed članov ekipe, ki je tragično umrl več filmov nazaj.

Nepremišljenost tovrstnih odločitev pusti nekoliko grenak priokus, vendar je film vseeno dovolj spektakularen in konec dovolj zanimiv, da vzbudi zanimanje za prihajajoče nadaljevanje (ali dve). Dom in njegova družina se bosta torej vrnila čez dve leti, da obračunata z Dantejem, pri tem pa se poraja vprašanje, ali bodo Dantejevi plačanci, zbrani z različnih vetrov, še zmeraj vsi vozili povsem identične beemveje?

Hitri in drzni X (Fast X)



Režija: Louis Leterrier



Igrajo: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Charlize Theron, Jason Statham, Chris ‘Ludacris’ Bridges, John Cena, Brie Larson, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Rita Moreno



Žanr: akcijski triler



