Hči Stevena Spielberga razkrila, da je pornoigralka

Mikaela Spielberg, posvojena hči režiserja Stevena Spielberga in njegove žene Kate Capshaw, je za ameriške medije povedala, da snema pornografske videe, delati pa namerava tudi kot striptizeta.

Za ameriško izdajo tabloida Sun je še povedala, da je staršem za svojo novo kariero povedala pretekli konec tedna in to kar prek videoklica. Novico sta po njenih besedah sprejela "z zanimanjem".

"Sem spolno bitje," je Mikaela izjavila za Sun, "in želim zaslužiti s tem. Nočem vsak dan delati nečesa, kar ne zadovolji moje duše."

Poudarila je, da v pornografskih vsebinah, ki jih snema, nastopa izključno sama, brez soigralcev, zaradi spoštovanja do svojega zaročenca Chucka Pankowa, 47-letnega profesionalnega igralca pikada.

"S to odločitvijo nisem 'dosegla dna', to ni 'zadnji izhod'," je še poudarila 23-letnica, "to je pozitivna odločitev. Nič sramotnega ni v tem, če te ta industrija fascinira in če si želiš početi nekaj, kar je varno, zavestno in sporazumno."

