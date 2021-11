Guccijevi potomci ogorčeni nad filmom: "To je žalitev naše zapuščine!"

Po ogledu filma Hiša Gucci so dediči prestižne blagovne znamke podali ostro izjavo. Prepričani so, da film prikazuje njihove družinske člane kot razbojnike in da škodi ugledu njihove družine.

"Producenti filma se sploh niso posvetovali z dediči, preden so Alda Guccija, dolgoletnega predsednika podjetja, in člane družine Gucci prikazali kot ignorantske razbojnike, neobčutljive za svet okrog sebe," so potomci prestižne blagovne znamke povedali za spletno stran Variety.

"To je žalitev zapuščine, na kateri je zgrajena znamka." Prepričani so, da film ne bi mogel biti dlje od resnice.

Lady Gaga in Jared Leto med snemanjem filma. Foto: Reuters

"Film je kot telenovela, le z večjim proračunom"

Scenarij je bil sicer posnet po knjigi Hiša Gucci: Senzacionalna zgodba o umoru, glamurju, norosti in pohlepu, napisala pa sta ga Becky Johnston in Roberto Bentivegna. Guccijevi dediči nadaljujejo: "Gucci je družina, ki živi v spoštovanju dela svojih prednikov. Njihov spomin si ne zasluži, da bi iz njega naredili spektakel, ki sploh ni resničen." Na koncu so dodali, da si pridružujejo pravico do ukrepanja za zaščito imena, podobe in dostojanstva sebe in svojih najdražjih.

Gnus nad filmom je jasno izrazil tudi priznani modni oblikovalec Tom Ford, ki je bil umetniški vodja znamke Gucci od leta 1994 do 2004. Mladega kreatorja je med njegovim vzponom na modno sceno upodobil igralec Reeve Carney. "Film po subtilnosti tekmuje s telenovelo Dynasty, le da ima veliko večji proračun," je povedal 60-letni oblikovalec, ki je sicer navdušen nad kostumi in scenografijo ter igro Lady Gage in Adama Driverja.

Tom Ford je nad filmom globoko razočaran. Foto: Guliverimage

Po ogledu filma je bil globoko žalosten

"Film je ... še vedno nisem povsem prepričan, kaj točno je, a nekako sem se počutil, kot da sem preživel orkan, ko sem zapustil kino," je zapisal Ford. "Je bila to farsa ali privlačna zgodba o pohlepu?"

Obregnil se je tudi ob igro Jareda Leta, ki je v filmu upodobil Paola Guccija. "Paolo, ki sem ga večkrat srečal, je bil res ekscentričen in naredil nekaj čudaških stvari, a njegovo vedenje sploh ni bilo podobno noremu in navidezno duševno motenemu značaju Letovega nastopa." Po ogledu filma Hiša Gucci je bil več dni globoko žalosten, je še izdal.

