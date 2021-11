V večjih kinocentrih po Sloveniji so se zvrstile prve projekcije filma Hiša Gucci, ki so privabile precej znanih obrazov iz sveta mode in lepote, pa tudi drugih, ki jih je pritegnila zgodba te slavne modne hiše in vse spletke, ki so se dogajale v ozadju.

Znane Slovenke in Slovenci, ki so si Hišo Gucci ogledali med prvimi:

1 / 8 Vlogerka Lea Filipovič - Lepa Afna 2 / 8 Nekdanja manekenka Maja Bulc 3 / 8 Manekenka in voditeljica Tjaša Kokalj Jerala 4 / 8 Modna oblikovalka Maja Ferme 5 / 8 Skupina Siddharta 6 / 8 Fotograf Aleš Bravničar 7 / 8 Komik Klemen Bučan 8 / 8 Fotograf Aljoša Rebolj

Oglejte si še: