Hči Guccijeve "črne vdove": Bila sem prepričana, da je nedolžna

Allegra Gucci 27 let ni spregovorila niti besede o umoru svojega očeta Maurizia Guccija, naslednika modnega imperija Gucci, ki ga je naročila njena mati in Maurizieva bivša žena Patrizia Reggiani. Danes 40-letna Allegra je mlajša od dveh hčerk, ki sta se rodili v zakonu Maurizia in Patrizie, nobena od njiju pa o tragičnih družinskih dogodkih do zdaj ni želela govoriti.

Nato pa je lansko jesen premiero doživel film Hiša Gucci (House of Gucci) z zvezdniško zasedbo, med drugim Lady Gaga, ki igra zloglasno "črno vdovo".

Družina Gucci pa tudi Patrizia Reggiani sta še pred premiero javnosti sporočili, da je film nastal brez njihovega pristanka in da je v zgodbi vrsta netočnosti. "Ukradli so identiteto naše družine, da bi s tem zaslužili," je pred časom izjavila Maurizieva sestrična Patricia Gucci.

Zdaj pa se je tudi Allegra Gucci odločila, da pove svojo plat zgodbe in razkrije, kako je sama doživljala družinsko tragedijo, očetov umor in spoznanje, da za njim stoji njena mati. Vse to je popisala v knjigi Fine dei Giochi (Konec igre), nekaj podrobnosti pa je razkrila v intervjujih za revijo Vanity Fair in časopis Corriere della Sera. "Imam dva otroka in hočem, da poznata resnico o svoji družini," je pojasnila.

"Vsakič, ko se je o tem govorilo, je bila zraven tista grozljiva fotografija"

Ob očetovem umoru je imela 14 let, njena starejša sestra Alessandra pa 18. "Najino življenje je bilo neskončno ponavljanje neresnic," je dejala Allegra, "in vsakič, ko se je o tem govorilo, je bila zraven tista grozljiva fotografija − mrtev Maurizio Gucci v luži krvi. Nihče ni pomislil na to, kako se midve počutiva. In do zdaj o tem nisem javno govorila, ker sem bila prepričana, da bo nekega dne vse pozabljeno. Zdaj vem, da ne bo."

Alessandra in Allegra Gucci leta 2004 Foto: Profimedia

Zatrdila je, da film Hiša Gucci njena starša prikazuje v napačni luči. "Mojega očeta prikazujejo kot šibkega in razvajenega, kar je povsem neresnično. Bil je zelo delaven in izjemen poslovnež," je dejala. Poudarila je še, da je tudi lik njene matere, ki jo je igrala Lady Gaga, prikazan povsem neresnično: "Moja mama je bila prelepa in elegantna ženska."

Patrizia in Maurizio sta se ločila leta 1994, njegov umor, ki ga je naročila in plačala Patrizia, se je zgodil leto dni pozneje. Patrizio so aretirali leta 1997 in naslednje leto obsodili na 29 let zapora. Na prostosti je od leta 2016.

Zakaj je najela morilca? Ker ni hotela zgrešiti.

"Bila sem prepričana, da je nedolžna," je Allegra dejala o svoji materi, "zaradi tega sem jo nato leta in leta obiskovala, ji nosila pakete, preučevala zapise s sojenja in jo skušala oprati krivde." A Allegrina mama je nato med TV-intervjujem leta 2014 posredno priznala krivdo. Na vprašanje, zakaj ni Guccija ustrelila sama, je odvrnila: "Ne vidim dobro in nisem hotela zgrešiti."

"Po tem intervjuju sem jo poklicala in zahtevala pojasnilo," je dejala Allegra, "takrat je končno priznala: 'Vse, kar sem storila, sem storila za vaju.' Torej je bila vpletena. Takrat mi je zmanjkalo tal pod nogami."

Allegra z materjo Patrizio leta 2019 v letoviškem mestu Portofino Foto: Profimedia

Kljub priznanju vpletenosti v umor Allegra svoji materi ni obrnila hrbta in si želi spet obnoviti odnose z njo. "Moja mama je dobra oseba, a zelo ranljiva. Nisem neumna, da bi ji vse odpustila, in zagotovo je njena napaka, da je zaupala napačnim ljudem," je dejala, "toda sovraštvo se sčasoma iztroši. Hočem graditi, ne uničevati."

