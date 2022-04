Člani priljubljene italijanske skupine Måneskin so nastopili na festivalu glasbe in umetnosti Coachella v ZDA in tudi tokrat navdušili, in sicer tako z glasbenim kot tudi modnim nastopom.

Lanska zmagovalka glasbenega tekmovanja za pesem Evrovizije, italijanska skupina Måneskin, je trenutno na svetovni turneji. Glasbeniki so nastopili tudi na znamenitem ameriškem festivalu Coachella v Kaliforniji, kjer so navdušili z nastopom.

Pevec skupine, 23-letni Damiano David, in drugi člani zasedbe so čez noč postali slavni po vsem svetu, zdaj pa jih spremlja vojska oboževalcev, ki z njimi prepeva uspešnice in aranžmaje skupine.

Člani slovijo po značilnem modnem slogu in tudi tokrat niso razočarali, saj so na Coachelli na oder prišli v oblačilih iz lateksa in pritegnili pozornost s priredbo velike uspešnice pevke Britney Spears Womanizer. Oblačila za njihov nastop so oblikovali v modni hiši Gucci.

"Obožujemo Britney," je pred izvedbo pesmi dejal frontman skupine, nastop pa je skupina končala z besedami podpore Ukrajini, v kateri zaradi napada Rusije umirajo ljudje. "Svoboda Ukrajini, je*** Putina. Hvala za prihod. To smo bili Måneskin, uživajte do konca večera," je dejal Damiano, njihov nastop pa je postal glavna tema na družbenih omrežjih.

O cover que a gente não sabia que precisava, e que veio para servir muito! 💘



Måneskin apresenta um cover de "WOMANIZER", da Britney Spears, diretamente do Coachella.#Coachella #Måchellapic.twitter.com/4yqH7t09ab — Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) April 18, 2022

Spomnimo, zasedba je v okviru svetovne turneje zaradi dogodkov v Ukrajini sporočila, da ne bo gostovala v Rusiji.

Pevec Damiano David je kot uvod v novo pesem We're Gonna Dance on Gasoline, ki je posvečena Ukrajini, recitiral del enega največjih filmskih govorov vseh časov, vrhunski monolog iz klasičnega protifašističnega filma Charlieja Chaplina Veliki diktator.

