Lady Gaga je z dekoltejem pritegnila poglede

Na rdeči preprogi podelitve nagrad po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki je bila z začetka januarja prestavljena na sredino marca, je bilo mogoče videti številne bolj in manj opazne obleke. Slavna pevka in igralka Lady Gaga, ki je bila nominirana za najboljšo igralko, nagrade ni odnesla domov, zagotovo pa bi lahko odnesla kakšno nagrado za najopaznejšo obleko.

Foto: Reuters

35-letna pevka in igralka se je v nedeljo sprehodila po rdeči preprogi, in kot se zanjo spodobi, je njen videz pritegnil pozornost. Lady Gaga je bila nominirana za najboljšo igralko za vlogo Patrizie Reggiani v drami Ridleyja Scotta Hiša Gucci. Pozirala je v črno-zlati Guccijevi kombinaciji, ki sta jo oblikovala Tom Erebout in Sandra Amador.

Foto: Guliverimage

Podoba Lady Gaga je izstopala predvsem zaradi črnega modrčka, pri katerem ni bilo povsem jasno, kaj ga drži skupaj. Čez globoko izrezano zlato obleko je nosila prosojno črno čipko, videz pa dopolnila z dragulji in bleščicami.

Na rdeči preprogi jo je spremljal njen fant Michael Polansky.

