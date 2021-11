Bradley Cooper o odnosu z Lady Gaga: Vse skupaj je bila le igra

Bradley Cooper in Lady Gaga sta odlično zaigrala ljubezensko zgodbo v filmu Zvezda je rojena in zaradi ljubečega nastopa na Oskarjih leta 2019 sprožila govorice, da se med njima nekaj plete. A kot potrjujeta oba, je bila vse skupaj le igra.

Oboževalci filma Zvezda je rojena vedo, da sta bila glavna igralca Ally in Jackson res zaljubljena, Bradley Cooper in Lady Gaga sta v filmu to odlično upodobila. Ko je film leta 2018 prišel v kinematografe, so z njim prišle tudi govorice, da je med glavnima igralcema preskočila iskrica ljubezni. Lady Gaga je namreč govorila o povezanosti, ki je nastala v trenutku, ko sta se prvič videla. "Ljudje so videli ljubezen, ker so jo želeli videti," je povedala 35-letna pevka in igralka ob gostovanju pri Jimmyju Kimmlu leta 2019. Olje na ogenj je prilil njun nastop na Oskarjih tistega leta. Pevka je poudarila, da je Bradley do zadnjega vdiha na nastopu načrtoval, kako naj bo ta videti. Imel je jasno vizijo.

Foto: Reuters Končno je tudi Bradley Cooper spregovoril o govoricah in za Hollywood Reporter potrdil, da je bila vse skupaj le igra. Vse je moralo biti zelo intimno, saj je le tako lahko premagal lastni strah pred petjem v živo.

"Ob petju te skladbe se v filmu igralca nekako zaljubita. To je tisti eksplozivni trenutek, ki se jima zgodi na odru pred tisoči ljudi. Bilo bi čudno, če tega ne bi storila pred občinstvom v dvorani."

Če še vedno dvomite, vedite, da je Lady Gaga pozneje še enkrat spregovorila o tem, da je bila vse igra. "Po pravici povedano mislim, da je tisk zelo neumen. Naredila sva ljubezensko zgodbo. Zame kot izvajalko in kot igralko je bilo pomembno, da ljudje verjamejo, da sva zaljubljena," je zvezdnica za Elle povedala novembra 2019. "In želeli smo, da bi ljudje občutili to ljubezen na podelitvi oskarjev. Želeli smo, da bi šla ljubezen naravnost skozi objektiv te kamere in vsako televizijo, na kateri so jo gledali."

Ko je film prišel v kinematografe, je bil Bradley v razmerju z Irino Shayk, vendar sta se poleti 2019 razšla. Lady Gaga se je s svojim zaročencem razšla junija 2019. Zdaj se druži z matematikom Michaelom Polanskim.

Preberite še: