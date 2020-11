Glavni igralec zapušča serijo: Nočem igrati heteroseksualnih likov

Svojo odločitev, da zapišča serijo Beg iz zapora (Prison Break) je Wentworth Miller oboževalcem sporočil kar prek svojega profila na Instagramu. "Preprosto nočem več igrati heteroseksualnih likov. Njihove zgodbe so že bile povedane (vedno znova). Torej. Nič več Michaela. Če ste oboževalci serije in ste upali na nove sezone … Razumem, da je to za vas razočaranje. Žal mi je," je zapisal v dolgi objavi. Ter hudomušno dodal, da so si tisti, ki so se zaljubili v fiktivnega heteroseksualnega moškega, ki ga je odigral gej, sami krivi.

Njegovo odločitev, da ne bo več sodeloval pri morebitnih novih sezonah priljubljene serije, sta podprla tudi soigralca Dominic Purcell in Sarah Wayne Callies. Na svojih Instagram profilih sta izrazila podporo Millerju ter poudarila, da je naredil prav, ko je sebe in svojo resnico postavil na prvo mesto.

Serija Beg in zapora je bila sicer predvajana od leta 2005 do 2009, nato se je s četrto sezono poslovila od televizijskih zaslonov. Leta 2017 so jo znova obudili, in sicer v obliki devetih epizod pete sezone. Zdaj naj bi bila v pripravi tudi nova, šesta sezona, a očitno brez glavnega igralca.

