George Clooney praznuje, dopolnil je 60 let

George Clooney se je rodil šestega maja 1961 v mestu Lexington v ameriški zvezni državi Kentucky. Kot mladenič je bil navdušen športnik, želel si je postati profesionalni igralec baseballa, nato pa je leta 1978 kot statist nastopil v neki seriji in privlačiti ga je začelo igralstvo.

Svetovno občinstvo ga je spoznalo v 90 letih, ko je v seriji Urgenca igral zdravnika Douglasa Rossa, takrat se je začel pojavljati tudi na velikem platnu. Sodeloval je z režiserjema Robertom Rodriguezom in Michaelom Hoffmanom v filmu Od mraka do zore in Tistega čarobnega dne, v katerem je zaigral skupaj z Michelle Pfeiffer. Sledila je vloga Batmana v filmu Joela Schumacherja Batman in Robin.

Clooney kot dr. Doug Ross v Urgenci Foto: Guliverimage

Leta 1998 je nastopil v vojni drami Tanka rdeča črta Terrenca Malicka, istega leta pa tudi v kriminalni drami Daleč od oči režiserja Stevena Soderbergha. Z njim je kasneje sodeloval še trikrat v Oceanovi franšizi, ki se je začela leta 2001 s finančno in kritiško uspešnim filmom Oceanovih 11, sledili sta ji ne tako uspešni nadaljevanji Oceanovih 12 in Oceanovih 13.

Leta 2006 je osvojil oskarja

S Soderberghom je ustanovil tudi produkcijsko družbo Section Eight Productions, pri kateri je leta 2002 posnel svoj režijski prvenec Izpovedi nevarnega uma o življenju televizijskega producenta Chucka Barrisa. Pod njenim okriljem je nastal tudi politični triler Stephena Gaghana Siriana, ki mu je leta 2006 prinesel oskarja za najboljšo stransko vlogo.

S stransko vlogo v filmu Siriana si je leta 2006 prislužil oskarja. Foto: Reuters

Istega leta je bil nominiran za oskarja za režijo in scenarij zgodovinske drame Lahko noč in srečno o zgodnjih letih ameriškega novinarstva. Prestižna kipca v obeh kategorijah sta mu nato ušla še leta 2012 za dramo Marčeve ide, medtem pa še trije oskarji za glavne vloge v filmih Michael Clayton režiserja Tonyja Gilroyja, V zraku Jasona Reitmana in Potomci Alexandra Paynea. Je pa leta 2013 oskarja za film leta osvojila drama režiserja in igralca Bena Afflecka Misija Argo, pri kateri je sodeloval kot producent.

Zaigral je še v številnih drugih filmih, kot je Preberi in zažgi bratov Coen, ter prejel več drugih nagrad, med njimi leta 2015 nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo, ki jo ob zlatih globusih podeljuje združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu.

