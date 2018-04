Foxcatcher: Boj z norostjo (Foxcatcher)

V videoteki DKino!

Neverjetna, a resnična zgodba o dveh bratih, olimpijskih prvakih v rokoborbi, in njunem usodnem razmerju z ekscentričnim bogatašem. Pet nominacij za oskarja in nagrada za najboljšo režijo v Cannesu!

Foxcatcher © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. Foto: Sony Pictures

ZDA/2014/128 min.

Režija: Bennett Miller

Igrajo: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo, Vanessa Redgrave, Sienna Miller, Samara Lee

Žanr: Biografska športna drama/Triler

Ocena IMDb: 7,0/10│ Rotten Tomatoes: 88 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Režiser hvaljenih in večkrat nagrajenih filmov Capote in Zmagovalec predstavlja športno dramo o prijateljstvu, tekmovalnosti in usodni obsedenosti, posneto po resničnih dogodkih.

Brata Schultz, olimpijska zmagovalca v rokoborbi, dobita povabilo, da bi trenirala in tekmovala pod okriljem ekscentričnega milijonarja Johna E. du Ponta.

Na njegovem posestvu imata popolne pogoje za pripravo na naslednje olimpijske igre, toda John želi s psihološkimi triki obsesti mlajšega brata. Ta je za zmago pripravljen storiti vse, zato ne prepozna usodne smrtonosne pasti, ki se pripravlja.

"Millerjeva mračna alegorija ameriškega prepričanja o lastni izjemnosti izpolnjuje vse pogoje za to, da postane sodobna ameriška klasika.

Carrel je v vlogi ekscentričnega milijonarja pravo razodetje!" 5/5 Klemen Černe, Siol.net (Preberite vso recenzijo filma Foxcatcher: Boj z norostjo.)

"Izjemno modulirana študija sprevrženega uma z nastopom, ki pomeni preobrat v karieri Steva Carella." Todd McCarthy, Hollywood Reporter

Nominacije za oskarja: najboljši igralec v glavni vlogi (Steve Carell), najboljši igralec v stranski vlogi (Mark Ruffalo), najboljši režiser, najboljši izvirni scenarij, najboljša maska in pričeska.

Zanimivosti: • Channing Tatum in Mark Ruffalo sta za vlogi več kot šest mesecev trenirala rokoborbo. Njuni boji so bili tako intenzivni, da je Tatumu v nekem trenutku počil bobnič (režiser je prizor obdržal v filmu), po koncu zadnje vaje pa naj bi oba izmučena igralca od veselja jokala. • Prizora, v katerem Mark Schultz (Tatum) s čelom razbije ogledalo, ni bilo v scenariju, nastal pa je kot posledica tega, da se je igralec preveč vživel v vlogo. Rana na njegovem čelu je resnična. • Steve Carell si je med pripravami na vlogo ogledal več ur posnetkov resničnega Johna E. du Ponta, med samim snemanjem pa je moral nositi različne prostetične nosove. Nanašanje maske in pudra ter urejanje pričeske mu je vsak dan vzelo dobri dve uri. • Po Carellovih besedah je režiser Bennett Miller želel, da se med snemalnimi premori ne šalijo. Carell je šel še korak dlje, saj se s svojimi soigralci ni družil niti po koncu snemalnega dneva, ti pa so priznali, da jim je bilo ob njem tako neprijetno, da želje po druženju niti niso imeli. • Scenarij, ki ga je prvotno spisal E. Max Frye, pozneje pa nadgradil Dan Futterman, se je že leta 2008 znašel na seznamu najboljših neproduciranih scenarijev. Takrat so se kot morebitni glavni igralci omenjali Heath Ledger, Ryan Gosling in Bill Nighy. • Miller je začel razvijati leta 2010. Med večletnimi pripravami na snemanje se je režiser pogovarjal z desetinami vpletenih: tudi z Markom Schultzem, Davovo vdovo Nancy, njunimi prijatelji in kolegi rokoborci, policisti ter ljudmi, ki so delali za du Ponta. • Prvotna, grobo zmontirana različica filma, je trajala štiri ure, intenzivna postprodukcija filma pa je potekala več kot eno leto. Dneve, ko so bili montažerji prosti, je režiser Miller preživel v montažni sobi. • Resnični Mark Schultz se v filmu pojavi kot statist – v enem prizoru igra moškega, ki tehta rokoborce. • Film je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu lanskega filmskega festivala v Cannesu, kjer se je potegoval za prestižno zlato palmo, Miller pa je s festivala odnesel nagrado za najboljšo režijo. • To je že tretji zaporedni Millerjev film, ki je glavnemu igralcu prislužil nominacijo za oskarja. Preminuli Phillip Seymour Hoffman je kipec tudi prejel, in sicer za vlogo pisatelja Trumana Capota v biografski drami Capote (2005), Brada Pitta pa je Akademija nominirala za njegov nastop v Millerjevi športni drami Zmagovalec (2011). Preminulije kipec tudi prejel, in sicer za vlogo pisatelja Trumana Capota v biografski drami Capote (2005),pa je Akademija nominirala za njegov nastop v Millerjevi športni drami(2011).

Napovednik filma Foxcatcher: Boj z norostjo:

