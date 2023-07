Filmski festival se poslavlja od Motovuna, letos bo tam zadnjič

Motovunski filmski festival bo v 25. izvedbi potekal na dveh lokacijah – v Motovunu v Istri, kjer bo letos zadnjič, in v Gorskem kotarju. Z novo lokacijo se želijo vrniti k naravi in v okolje, ki ni povezano z množicami turistov.

Direktor festivala Igor Mirković je ob predstavitvi letošnjega programa dejal, da so po četrt stoletja prišli do konca neke etape in se odločili, da je čas za spremembe, za katere so že nekaj časa čutili, da bi jih bilo treba narediti. Tako bo festival v Motovunu od 22. do 24. julija potekal na lokaciji, kjer je že od leta 1999, v Gorskem kotarju bo od 26. do 29. julija v planinskem centru Petehovac nad mestom Delnice na 1000 metrih nadmorske višine.

Motovun in festival se razvijata vsak v svojo smer

Občinstvu želijo letos filme, za katere menijo, da jih je treba podpreti, da pridejo do občinstva, predstaviti v novi preobleki, ki bo kombinacija planinskega izleta in filmskega festivala. Zdi se jim namreč, da je lokacija, kjer so bili do zdaj, z velikim turističnim razvojem prišla tako daleč, da tam ni več prostora za festival.

"Zato prihodnje leto ne bo več festivala v Motovunu. Spoštujemo njihovo pravico, da si sami izbirajo smernice svojega razvoja. Tudi mi iščemo poti svojega razvoja in da bi naredili enako dober festival, kot smo ga delali do zdaj, potrebujemo nov prostor," je povedal Mirković. Dodal je, da bo letošnja izdaja veliki test, šele potem bodo lahko z gotovostjo povedali, kako naprej.

Program na obeh lokacijah ne bo enak

Programska selektorica Milena Zajović je povedala, da je imela letos občutek, da izbira filme za dva festivala. Gre namreč za popolnoma različni lokaciji, od katerih je ena zelo dobro poznana in vedo, kaj jih čaka, druga pa popolnoma nova in neznanka. Poudarila je, da program na obeh lokacijah ne bo enak in da bo moral nekdo, ki bo želel videti vse festivalske filme, obiskati tako Motovun kot Petehovac.

V Motovunu bodo festival odprli s filmom Fallen Leaves Akija Kaurismakija, v čemer je po besedah programske selektorice tudi nekaj simbolike, saj je Kaurismakijev film odprl tudi festival leta 1999 in tako se po 25 letih krog sklepa. Na Petehovcu bodo filmski program odprli z italijanskim filmom Siccita (Suša) režiserja Paola Virzija, distopijo, umeščeno v Rim v trenutku velikega pomanjkanja vode. Tudi sklenili bodo festival z distopijo – filmom Reset, ki ga je režiral Robert Hloz.

Kot je še povedala programska selektorica, so letos v programu filmi, nagrajeni na festivalih v Benetkah in Berlinu ter na filmskem festivalu Sundance. Poleg tega imajo v geografskem smislu letos najširši nabor filmov do zdaj, med drugim filmi prihajajo iz Izraela, Japonske, Indije, Kazahstana. Med filmi, ki jih bodo prikazali, je izpostavila še hrvaška filma Hotel Pula režiserja Andreja Korovljeva in Escort lani umrlega režiserja Lukasa Nole. Režiser Radivoje Andrić pa je posnel nadaljevanje kultnega filma Munje! iz leta 2001 z naslovom Munje: Opet! in na festivalu bodo prikazali oba.

V glavnem programu bodo prikazali skupaj 21 filmov. Ocenjevala jih bo žirija v sestavi igralke Barbare Nole (Hrvaška), režiserke in igralke Tijane Zinajić (Slovenija) ter scenarista in režiserja Pjera Žalice (BiH).

Festival bo ponudil tudi glasbeni program. Po Mirkovićevih besedah bodo v Motovunu nastopali didžeji, saj bodo filmske projekcije potekale poznano v noč, na Petehovcu se bodo zaključile prej, zato bo vsak večer na sporedu še koncert. Na Petehovcu bodo ob tem v spremljevalnem programu ponudili tudi vodene izlete v okolico.

