Filmske priredbe literarnih uspešnic #foto #video

V tednu, ko poteka 34. slovenski knjižni sejem, smo na malih zaslonih poiskali 16 najboljših in najodmevnejših celovečercev, ki so jih posneli po priljubljenih literarnih delih – od otroških klasik in mladinskih romanov do uspešnic, ki so namenjene odraslim bralcem in gledalcem.

Medvedek Pu (Winnie the Pooh, 2011)

51. Disneyjev animiran celovečerec so navdihnile zgodbe britanskega avtorja A. A. Milna, pustolovščina pa spremlja filozofskega medvedka in njegove prijatelje, ki se lotijo "reševanja" dečka Christopherja Robina iz rok navideznega ugrabitelja. • V soboto, 24. 11., ob 18.55 na HBO.*

V kraljestvu divjih bitij (Where the Wild Things Are, 2009)

Spike Jones (Biti John Malkovich, Prilagajanje) nam je priskrbel čarobno priredbo otroške klasike Mauricea Sendaka o dečku, ki pobegne od doma in odpluje v kraljestvo divjih bitij, kjer mora vladati velikanskim pošastim. • V torek, 20. 11., ob 18.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD.

Dnevnik nabritega mulca (Diary of a Wimpy Kid, 2010)

Družinska komedija, osnovana na mladinski satirični uspešnici Jeffa Kinneyja, spremlja vice pokajočega najstnika, ki mora nekako preživeti najstrašnejše obdobje v življenju vsakogar – srednjo šolo. • V torek, 27. 11., ob 16. uri na HBO 3.* │ Film je na voljo tudi na HBO GO, v videoteki DKino pa si lahko ogledate obe nadaljevanji.

Zgodbe iz Narnije: Potovanje Potepuške zarje (2010)

V tretji visokoproračunski priredbi romanov C. S. Lewisa se Edmund in Lucy Pevensie skupaj z bratrancem Eustaceom, kraljevskim prijateljem Caspianom in bojevniško mišjo Reepicheepom odpravijo na morje, ko jih vase posrka slika na ladji Potepuška zarja. • V soboto, 17. 11., ob 16.12 na Planetu.*

Namig v času (A Wrinkle in Time, 2018)

Srednješolka in njen mlajši brat se po očetovem izginotju pridružita trem nebesnim bitjem (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling), ki jima bodo pomagala najti gospoda Wallacea, na poti skozi vesolje pa se bodo morali spopasti s strašnim zlom. Film temelji na večkrat nagrajenem romanu Madeleine L'Engle. • V ponedeljek, 26. 11., ob 16.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Franšiza Igre lakote

Franšiza temelji na knjižnih uspešnicah Suzanne Collins in spremlja odlično Jennifer Lawrence v vlogi pogumne najstnice, ki se mora udeležiti iger, v katerih se 24 izbrancev spopade na življenje in smrt. V ZDA so prodali več kot 65 milijonov izvodov avtoričinih treh romanov, štirje filmi pa so v svetovnih kinematografih zaslužili skoraj tri milijarde ameriških dolarjev. • Franšiza je na voljo v videoteki DKino.

Vse o fantu (About a Boy, 2002)

Hvaljena priredba istoimenskega romana Nicka Hornbyja govori o nedoraslem in vase zagledanem štiridesetletniku (Hugh Grant), ki živi od očetove zapuščine. Njegovo življenje se spremeni, ko v klubu samskih žensk spozna depresivno mater (Toni Collette) z osnovnošolskim sinom, ki je, v nasprotju z njim, odrasel (Nicholas Hoult). • V ponedeljek, 19. 11., ob 16. uri na TV 1000.*

Čudo (Wonder, 2018)

Ganljiva in navdihujoča priredba romana avtorice R. J. Palacioo spremlja dečka z drugačnim obrazom, ki pri desetih letih prvič prestopi prag osnovne šole. Film, v katerem igrajo Julia Roberts, Owen Wilson in mladi zvezdnik Sobe Jacob Tremblay, je požel pohvale tako kritikov kot gledalcev ter bil nominiran za oskarja za najboljšo masko in pričesko. • Na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001)

Romantična komedija temelji na knjižni uspešnici Helen Fielding in prikazuje življenje samske ženske v tridesetih, ki išče ljubezen v zmedenem postfeminističnem svetu. V glavnih vlogah vas bodo zabavali Renée Zellweger, Colin Firth in Hugh Grant. • V nedeljo, 18. 11., ob 14.05 na POP TV.* │ Na voljo tudi v videoteki DKino.

Služkinje (The Help, 2011)

Zgodovinska drama, ki so jo posneli po knjižni uspešnici avtorice Kathryn Stockett, o treh zelo različnih in izjemnih temnopoltih ženskah, ki so v Misisipiju v 60. letih s skrivnim literarnim projektom zamajale družbena prepričanja. Octavia Spencer je za stransko vlogo prejela oskarja. • V torek, 20. 11., ob 3.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ni je več (Gone Girl, 2014)

Psihološki triler, ki ga je David Fincher posnel po scenariju in knjižni uspešnici Gillian Flynn, o moškem (Ben Affleck), ki ga osumijo za ženino izginotje. Rosamund Pike je bila za glavno vlogo v enem od najbolj hvaljenih filmov leta 2014 nominirana za oskarja. • Na voljo v videoteki DKino.

Petdeset odtenkov sive (Fifty Shades of Grey, 2015)

V filmski priredbi knjižne uspešnice E. L. James se življenje študentke primerjalne književnosti (Dakota Johnson) za vselej spremeni, ko spozna mladega in čednega milijarderja (Jamie Dornan), ki je nagnjen k sadomazohizmu. • Na voljo v videoteki DKino.

Ime rože (The Name of the Rose, 1986)

Zgodba znamenitega romana Umberta Eca in priredba Jean-Jacquesa Annauda je umeščena v srednjeveški samostan v 13. stoletju. Tam frančiškan Viljem (Sean Connery) in njegov učenec Adson (Christian Slater) preiskujeta serijo nepojasnjenih smrti, kmalu pa odkrijeta zaroto, v katero so vpleteni tudi predstavniki inkvizicije. • V nedeljo, 25. 11., ob 0.50 na FOX Movies.*

Macbeth (2015)

Michael Fassbender in oskarjevka Marion Cotillard blestita v sodobni reinterpretaciji Shakespearjeve tragedije – silovite, surove in napete spirale nebrzdane sle po oblasti, ki jo hrani travma iz preteklosti. Film Justina Kurzela se je v Cannesu potegoval za zlato palmo. • V sredo, 28. 11., ob 0.30 na CineStar TV Premiere 1.

Golo kosilo (Naked Lunch, 1991)

Bizarna, fantastična, halucinogena zgodba o pisatelju (Peter Weller), ki po nesreči ustreli svojo ženo, njegov pisalni stroj mutira v orjaškega ščurka, sam pa se nehote zaplete v čudno zaroto v še bolj čudnem pristaniškem mestu. Svobodno priredbo delno avtobiografskega istoimenskega romana kultnega ameriškega pisatelja Williama S. Burroughsa je režiral David Cronenberg. • V soboto, 24. 11., ob 0.01 na Planet 2.*

Tisto (It, 2017)

Izjemno uspešna priredba istoimenskega romana Stephena Kinga o morilskem klovnu, ki v mestecu v državi Maine ustrahuje odpadniško skupino mladostnikov. Film je požel pohvale kritikov in postal najdonosnejša grozljivka vseh časov. • V nedeljo, 18. 11., ob 22.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

