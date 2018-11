Slovenski knjižni sejem znova odpira svoja vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cankarjevem domu se je danes začel letošnji Slovenski knjižni sejem. V 34. izdaji bo gostil dve veliki literarni imeni iz tujine, in sicer Bookerjevega nagrajenca Roddyja Doyla in Goncourtovo nagrajenko Marie NDiaye. Častna gostja sejma je Madžarska, letošnji knjižni sejem pa bo posvečen stoti obletnici smrti slovenskega pesnika, pisatelja in dramatika Ivana Cankarja.