Čudo (Wonder)

Julia Roberts, Owen Wilson in mladi zvezdnik Sobe Jacob Tremblay v ganljivi in navdihujoči priredbi istoimenskega romana o dečku z drugačnim obrazom, ki pri desetih letih prvič prestopi prag osnovne šole. Film je požel pohvale tako kritikov kot gledalcev ter bil nominiran za oskarja za najboljšo masko in pričesko.

ZDA │ 2017 │ 108 min. │ Družinska drama R: Stephen Chbosky│ I: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay Ocena IMDb: 8,0/10│ Rotten Tomatoes: 85 % │ Uporabniki Googla: 94 %

August Pullman ni običajen deček in ne hodi v običajno šolo. Zaradi genetske napake ima namreč drugačen obraz. Do petega razreda se šola doma, ko dopolni deset let, pa se starši odločijo, da bo začel obiskovati osnovno šolo. Toda novi sošolci ne morejo prezreti njegovega obraza.

Skozi leto, ki ponuja tako zabavne in prelepe kot težke dogodke, Auggieja in vse okoli njega dodobra spremenijo reči, ki štejejo največ: prijateljstvo, pogum in odločitev, ki jo sprejemaš vsak dan – da boš prijazen do vseh, ki jih srečaš na svoji poti.

"Čudo je prava redkost – družinski film, ki se nas dotakne in nas zabava, ne da bi se kadarkoli preočitno trudil ugajati." Glenn Kenny, New York Times

"Morda ta mali film o otroku z obrazno motnjo v resnici ne govori o otroku z obrazno motnjo, ampak o tem, kar se boste vi in jaz odločili, da vidimo v njem. In če to ni umetnost, ne vem, kaj je." Bilge Ebiri, Village Voice

Napovednik filma Čudo: Zanimivosti: Film temelji na istoimenski knjižni uspešnici ameriške avtorice R. J. Palacio iz leta 2012. Do zdaj so po vsem svetu prodali že več kot pet milijonov izvodov romana, ta pa je v prevodu Boštjana Gorenca izšel tudi v slovenščini.

iz leta 2012. Do zdaj so po vsem svetu prodali že več kot pet milijonov izvodov romana, ta pa je v prevodu Boštjana Gorenca izšel tudi v slovenščini. Auggiejev iznakažen obraz je posledica redke mešanice genskih okvar, poimenovane sindrom Teacher Collins.



Jacob Tremblay se je s svojo družino udeležil poletnega oddiha, ki ga prireja ameriško združenje za otroke s kranio-obraznimi boleznimi, in se tam spoprijateljil z vrstniki s sindromom Teacher Collins.

se je s svojo družino udeležil poletnega oddiha, ki ga prireja ameriško združenje za otroke s kranio-obraznimi boleznimi, in se tam spoprijateljil z vrstniki s sindromom Teacher Collins. Protetično masko, ki jo je oblikoval in ustvaril Arjen Tuiten , so na Tremblaya nanašali kar uro in pol.

, so na Tremblaya nanašali kar uro in pol. Auggie v filmu vozi isto kolo, kot ga je v Spielbergovem E. T. - Vesoljčku (1982) vozil deček Elliott.

To je po filmu Soba (2015) – ta je prav tako na voljo v videoteki DKino – že druga celovečerna priredba priljubljenega romana, v kateri zgodbo pripoveduje otrok, ki ga igra Jacob Tremblay.

