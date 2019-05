Filmi, ki zmorejo višje, hitreje in močneje

Dirka življenja (Rush, 2013)

Chris Hemsworth in Daniel Brühl blestita v razburljivem biografskem filmu oskarjevca Rona Howarda (Čudoviti um) o legendarnem rivalstvu med slovitima voznikoma formule ena – pred kratkim umrlim Nikijem Laudo in Jamesom Huntom. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bitka med spoloma (Battle of the Sexes, 2017)

Oskarjevka Emma Stone in nominiranec za to nagrado Steve Carell v resnični zgodbi o tekmi, ki sta jo leta 1973 odigrala takrat najboljša teniška igralka na svetu Billie Jean King ter nekdanji wimbledonski prvak in velik falot Bobby Riggs. Ta je postala najbolj gledan športni dogodek vseh časov. • V nedeljo, 31. 5., ob 23.55 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bull Durham (1988)

Izkušeni igralec bejzbola (Kevin Costner) prispe v mali klub, da bi zresnil njihovega največjega zvezdnika (Tim Robbins), med dvojico pa se vmeša še oboževalka tega športa (Susan Sarandon), katere hobi je zapeljevanje igralcev. Eden najbolj hvaljenih filmov o bejzbolu vseh časov je bil nominiran za oskarja za najboljši izvirni scenarij. • V petek, 31. 5., ob 14. uri na AMC.*

Lovec na rekorde (The World's Fastest Indian, 2005)

Biografska športna drama o Novozelandcu Burtu Munroju (Anthony Hopkins). Ta je zasledoval svoje sanje iz otroštva in se po dolgih letih izpopolnjevanja svojega motorja leta 1967 kljub visoki starosti odpravil na dirko hitrostnih rekordov, kjer je večkrat popravil svetovni rekord. • V torek, 4. 6., ob 21.05 na Planet 2.*

Kako mi je ime? Muhammad Ali (What's My Name: Muhammad Ali, 2019)

Dvodelni dokumentarec v režiji Antoina Fuque (Dan za trenening) beleži izjemno življenje enega najbolj legendarnih športnikov 20. stoletja – boksarja Muhammada Alija. Zgodba prinaša intimni portret moža, ki je vsem tegobam in življenjskim izzivom navkljub dosegel nemogoče. • V četrtek, 30. 5., ob 20. uri (1. del) in ob 21.25 (2. del) na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Borg/McEnroe (Borg vs McEnroe, 2017)

Svetovni teniški prvak Björn Borg (Sverrir Gudnason) je leta 1980 že petič zmagal na turnirju v Wimbledonu, v tekmi za naslov prvaka pa je moral premagati zoprnega in trmastega Johna McEnroeja (Shia LaBeouf). Oba športnika sta doživljala velik pritisk, ki je višek dosegel med njunim slovitim dvobojem. • V torek, 4. 6., ob 16.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tekač (Race, 2016)

Film prikazuje življenjsko zgodbo Jesseja Owensa, slavnega ameriškega atleta, ki je na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 osvojil štiri zlate kolajne in pokvaril načrte Hitlerju, ki je želel igre izkoristiti za promocijo nacističnega režima in prikaz "arijske prevlade" nad drugim svetom. • V petek, 31. 5., ob 20.05 na HRT 1.**

Zmagovalec (Moneyball, 2011)

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), da bi sestavil ekipo na osnovi računalniške analize igralcev. Ta je s pomočjo ekonomista Petra Branda (Jonah Hill) sprožil revolucijo v bejzbolu, številni pa so mu očitali, da je nespoštljivo raztrgal samo srce in dušo tega nacionalnega športa. • V ponedeljek, 3. 6., ob 12.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Kung fu nogomet (Shaolin Soccer, 2001)

Sing je strasten privrženec šaolinske šole kung fuja, njegova jeklena brca pa pritegne pozornost nogometnega trenerja. Skupaj ustanovita odlično nogometno moštvo, ki se mora v finalu za osvojitev pokala pomeriti s smrtonosno ekipo neusmiljeno zlobnih nasprotnikov. • V četrtek, 6. 6., ob 4. 05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Drkajva skupaj (Blades of Glory, 2007)

Komedija o dveh značajsko popolnoma različnih drsalcih (Will Ferrell in Jon Heder), ki so jima po incidentu na svetovnem prvenstvu odvzeli odličji in jima za vedno prepovedali tekmovati samostojno. Toda drsalca odkrijeta vrzel v zakonu in se kvalificirata na tekmovanje kot par. • V nedeljo, 2. 6., ob 6. uri na FOX Movies.*

