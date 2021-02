Donald Trump izstopil iz ceha igralcev: "Zame niste naredili nič" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik Donald Trump je izstopil iz ceha igralcev, ker so začeli pregledovati disciplinske ukrepe zoper njega zaradi napada na ameriški kongres 6. januarja, ki so ga izvedli njegovi privrženci.

Donald Trump je Cehu filmskih igralcev - Ameriški zvezi televizijskih in radijskih umetnikov (SAG-AFTRA) poslal pismo, v katerem se je v užaljenem tonu odzval na načrtovano zaslišanje sindikata glede napada na ameriški kongres 6. januarja, ki se je zgodil na njegovo pobudo in v katerem je umrlo pet ljudi. Zaradi tega si je sicer prislužil tudi drugo ustavno obtožbo, ki ga bremeni spodbujanja upora proti oblastem ZDA.

V pismu, ki ga je naslovil na podpredsednico združenja Gabrielle Carteris, ki se je širša javnost spomni kot Andree iz legendarne serije Beverly Hills, 90210, je zapisal, da noče več biti povezan s tem združenjem, ter dodal: "Koga briga!"

Zveza SAG-AFTRA je načrtovala disciplinsko zaslišanje glede člana Donalda Trumpa zaradi napadov na ameriški kongres. Foto: Reuters

Sam je zelo ponosen na svoje vloge

Carterisovi je še sporočil: "Čeprav nisem seznanjen z vašim delom, sem sam zelo ponosen na svoje vloge, predvsem v filmih Sam doma 2, Zoolander in Wall Street: Denar nikoli ne spi, v seriji Princ z Bel-Aira, šovu Saturday Night Live ter seveda v enem najuspešnejših šovov v zgodovini televizije Vajenec, če jih naštejem samo nekaj!" Na koncu pisma je dodal, da zanj niso naredili nič, in se podpisal kot predsednik.

Na Trumpovo pismo se je podpredsednica odzvala kratko in jedrnato: "Hvala."

Gabrielle Carteris se je Trumpu zahvalila za njegov izstop iz ceha. Foto: Reuters

Zveza SAG-AFTRA, ki zastopa približno 160 tisoč igralcev, novinarjev in drugih medijskih strokovnjakov, je 19. januarja sporočila, da bo preučila Trumpovo vlogo v nemiru, in zapisala, da je "napadel vrednote, ki jih ima ta zveza za najbolj svete: demokracijo, resnico, spoštovanje Američanov vseh ras in veroizpovedi ter svetost svobodnega tiska".

Disciplinskega zaslišanja po poročanju tujih medijev pred Trumpovim sporočilom, da izstopa iz združenja, še ni bilo.

