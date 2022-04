Oglasno sporočilo

Doktor Strange odklepa multivesolje in premika njegove meje še dlje kot kadarkoli prej. Ko bodo največji navdušenci Marvelovega filmskega vesolja kupili svoje vstopnice za predpremierne projekcije za film Doktor Strange v multivesolju norosti in spektakel v kinu videli prvi, se bodo morali močno prijeti za sedeže, kajti prihaja osupljiva in nadvse razburljiva vožnja, izpopolnjena s spektakularnimi vizualnimi učinki in neverjetno, do zdaj še ne videno akcijo!

Zgodba o nevrokirurgu svetovnega kova dr. Stephenu Strangeu je končno dobila nadaljevanje, po prvem filmu o Doktor Strangeu iz leta 2016. V potovanju skozi neznano s pomočjo mističnih zaveznikov Strange potuje skozi neverjetne in nevarne alternativne realnosti multivesolja, da bi se zoperstavil novemu misterioznemu nasprotniku.

Benedict Cumberbatch je ponovno stopil v glavno vlogo kot Doktor Strange in nova preizkušnja ga vodi na pot samoodkrivanja. Kot pojasni sam Cumberbatch: "Strange skozi svoje izkušnje v multivesolju in skozi svoje raznolike različice v tem multvesolju uvidi, koliko različnih obrazov pravzaprav premore. To je svojevrstni pečat, identifikacija, kdo je doktor Stephen Strange v kateremkoli vesolju in katere so nevarnosti tega lika. Ali bo junak za svojega sovražnika ali sovražnik svojemu junaku? Kdo je pravzaprav naš Dr. Strange? Dobesedno se sreča z več različicami samega sebe, da bi to spoznal."

V glavnih vlogah ob Cumberbatchu igrajo še Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Sheila Atim, Adam Hugill ter Michael Stühlbarg in Rachel McAdams. Film je režiral Sam Raimi, producent je Kevin Feige. Scenarij je napisal Michael Waldron, ki je nedavno bil tudi glavni avtor in izvršni producent serije Loki iz studiev Marvel.

Doktor Strange v multivesolju norosti v distribuciji Blitz filma v kina prihaja predpremierno 4. maja tako v 2D- kot tudi 3D-formatu.



