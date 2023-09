Demonska nuna se vrača z več strašljivosti

Nuna 2 ni zgolj nadaljevanje prvega filma iz leta 2018, temveč tudi deveti film v seriji filmov Priklicano zlo. A to pravzaprav ni pomembno, navezave na predzgodbe junakov so v filmu odlično razložene, tako da je zgodba povsem samostojna. In kar je še pomembneje, tudi precej strašljiva.

Naslovna nuna je demon po imenu Valak, ki se mu zoperstavi dejanska nuna Irene (Taissa Farmiga). Slednjo pošlje v akcijo nadškof, ko odkrijejo serijo nerazložljivih umorov duhovnikov, ki se širijo po Romuniji in Franciji. Čeprav ima Irene sprva strahove in dvome, se odpravi na pot, ko ugotovi, da je vpleten Maurice (Jonas Bloquet), ki ji je v prejšnjem filmu rešil življenje. Pridruži se ji še mlada pripravnica Debra (Storm Reid), ki se trudi najti pravo vero v samostanskem redu. Kmalu sta soočeni z grozljivimi posledicami opustošenja, ki ga za seboj pušča Valak, Irene pa s pomočjo vizije odkrije Valakov končni cilj.

Poglejte napovednik:

Demonska in pravoverna nuna

Nuna 2 se začne z izjemno učinkovito posneto sceno demonskega napada, v kateri ministrant in ostareli duhovnik med pospravljanjem cerkve po večerni maši ugotovita, da se nekdo (oziroma nekaj) skriva v sencah. Seveda se iz teme pojavi strašljiva podoba demonske nune, dvigne nesrečnega duhovnika v zrak in ga zažge. Ministrant v paniki zbeži, po napadu pa vidimo podobo odhajajočega moškega, od katerega se razteza senca v podobi nune. Prav takšne scene v tem filmu predstavljajo stalnico: skrivanje v sencah, nenadna razkrivanja in obrati kamere, ki usmerjajo gledalčevo pozornost prav na rob preteče nevarnosti.

Taissa Farmiga se vrača kot sestra Irene, zdaj že izkušena borka proti demonski nuni Valaku, oborožena z vero in rožnim vencem. Celoten film se dogaja v temačnih prostorih, kot je hodnik na fotografiji. Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Tovrstni kadri nenehno dvigujejo napetost v filmu – in srčni utrip gledalcev. Režiser Michael Chaves, ki je pred tem filmom posnel že filma Priklicano zlo 3 in Prekletstvo jokajoče ženske, ne skopari s takšnimi napetimi prizori, vendar jih umešča premišljeno in nikoli ne razočara z lažnim strašenjem. Tudi če nič ne skoči iz teme, se vsaj pojavijo sledi podobe demona na steni ali kaj podobnega. Med temi scenami najbolj izstopa mojstrsko režiran prizor, v katerem veter prelistava razstavljene revije, tako da strani pričnejo tvoriti podobe, ki se na koncu razvijejo v zloveščo demonsko nuno. Režiser je priznal, da je bilo to tako težko posneti, da je skoraj obupal nad filmom, a učinek je resnično impresiven.

Je podoba na steni plesen ali demonska manifestacija? Film Nuna 2 je prepoln tovrstnih srhljivih scen, ki učinkujejo tudi, kadar scenarij zataji. Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Priklicano zlo in šibek scenarij

Ne glede na to, kako učinkovito so posnete strašljive scene, pa sta zgodba in ravnanje junakov pogosto neumnejša kot pri večini filmov tega žanra. Tako denimo kljub grozljivi smrti ravnateljice internata otroci še naprej ostanejo tam, pouk pa nemoteno poteka naprej. No, vsaj do zadnjega obračuna, ko je nenadoma v celi šoli očitno le okoli šest učenk, medtem ko za usodo ostalih ne izvemo. Nikoli tudi ne izvemo, kako demon išče relikvijo ali kaj bi lahko pravzaprav počel z njo, njegova moč pa niha med povsem neustavljivim in hitro odvrnjenim, občasno in brez posebne logike pa se poleg ali namesto nune manifestira tudi v podobah drugih mrtvih ljudi – ali celo pošasti iz vitraža.

Najboljša scena filma in ena najučinkovitejših v srhljivkah zadnjega časa. Prav zaradi nje je film vreden ogleda. Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Čeprav Nuna 2 deluje kot povsem samostojen film, ki dovolj dobro razloži odnose med liki in njihovo motivacijo, pa film ponudi tudi kup "bonbončkov" za oboževalce serije Priklicano zlo, ki vzpostavljajo širše povezave. Tako tudi "marvelovsko" doda sceno po napisih, ki očitno napoveduje naslednji film iz serije Priklicano zlo, vendar iz nje ne izvemo nobene podrobnosti. Pomanjkljivost filma pa je, da teh navezav ne razjasni. Pravzaprav je ravno obratno. Prvi film se je zaključil s prizorom, ki je pospremil Maurica in Valaka na pot, ki bi lahko vodila k njuni vrnitvi v Priklicanem zlu (Maurice je na posnetku demonsko obseden) in Priklicanem zlu 2, kjer je Valak antagonist. No, zaključek aktualnega filma prinese povsem drugačen razplet.

Zasedbi se pridruži Storm Reid, ki jo poznamo že iz serij Evforija in Poslednji med nami (link: https://siol.net/trendi/film/the-last-of-us-serija-ki-je-vznemirila-tudi-znanstvenike-601704) in filmov Namig v času, Nevidni človek in Odred odpisanih: Nova misija. Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Ali je Nuna 2 vredna ogleda?

Ljubitelji grozljivk, ki jih najbolj privlačita srhljivo vzdušje in pričakovanje nenadne nevarnosti, bodo nad Nuno 2 navdušeni. Ima namreč še več tovrstnih scen, ki so prav mojstrsko izvedene. Po drugi strani bo film razočaral tiste, ki imajo raje več akcije ali pa bolj logično razkrivanje sledi, da o splošni logiki zgodbe ne govorimo. Serija filmov Priklicano zlo precej niha v kakovosti, pri čemer se Nuna 2 uvršča nekje v zlato sredino, kar je precej dobro priporočilo.

Podobe demonske nune obkolijo sestro Irene na temnih ulicah francoskega mesteca. Ali jim bo uspela pobegniti? Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

