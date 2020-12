Decembrske ugodnosti za naročnike televizije Telekoma Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko je Telekom Slovenije v začetku novembra za svoje naročnike vse TV-programske sheme brezplačno nadgradil z dodatnimi vsebinami, je zdaj to obdobje podaljšal do konca leta, torej do 31. 12. 2020.

Naročnikom televizije Telekoma Slovenije so tako tudi decembra v vseh TV-programskih shemah brezplačno na voljo naslednji programi:

• Za otroke: Da Vinci Learning, Nickelodeon, Minimax, Jim Jam, Nick Toons, Nick Jr., Boomerang in Cartoon/TCM.

• Za ljubitelje filmov in zabavnih programov: AMC, Epic Drama, TV 1000, Fox, Fox life, Fox movies, Fox crime, 24kitchen in HGTV.

• Za ljubitelje dokumentarnih in poljudnoznanstvenih vsebin : Discovery Channel, Animal Planet, Discovery TLC, CBS Reality, Outdoor, Travel XP, Travel Channel, Discovery ID Xtra, National Geopraphic, National Geographic Wild, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore. Na voljo je tudi informativni program CNN.

• Za ljubitelje športnih vsebin: Eurosport 1, Eurosport 2, Extreme TV, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport.

• Za glasbene navdušence : MTV, Club MTV, MTV 80's, MTV 90's, VH1 in MTV Hits.

Dodatno je Telekom Slovenije decembra vsem naročnikom televizije omogočil brezplačen vklop programske opcije CineStar TV Premiere. Ta vsebuje dva linearna TV-programa CineStar TV Premiere 1 in CineStar TV Premiere 2, ki omogočata spremljanje priljubljenih filmskih vsebin in serij s slovenskimi podnapisi in brez oglasov 24 ur na dan.

Programska opcija CineStar TV Premiere je brezplačna do vključno 31. 12. 2020, naročniki pa lahko vklop uredijo prek Mojega Telekoma. Ob izteku leta se naročilo navedene opcije samodejno prekine, nadaljnjo uporabo opcije CineStar TV Premiere lahko nato naročniki uredijo v okviru aktualne ponudbe.