"Da nam je to uspelo posneti, je kar znanstvena fantastika"

"Da smo se take oddaje lotili in da nam jo je uspelo posneti, je kar znanstvena fantastika," je o novem projektu dejal Klemen Slakonja, estradni multipraktik, ki vodi novi pevski šov Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planetu.

V oddaji bodo znani Slovenci in Slovenke nastopali s pevskimi točkami, a bodo zaradi mask, ki jih nosijo, povsem neprepoznavni. Zvezdniški ekipi bosta ob tem tekmovali, katera bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih. Da bo prepoznavanje malce lažje, bodo zvezde pod masko predstavile tudi eno svojih sposobnosti ali značilnost, po kateri so prepoznavne v Sloveniji.

Da bi oddajo nadvse varno in uspešno posneli, je delo potekalo v mehurčku na Madžarskem, kamor so se za mesec dni odpravili Slakonja in člani zvezdniških ekip iz oddaje: pevka Saša Lendero, novinar in organizator koncertov Mimi Inhof, modni oblikovalec in stilist Milan Gačanovič - Gacho, TV-voditeljica Jasna Kuljaj, igralka Zvezdana Mlakar in glasbeni producent Miha Hercog.

Snemalni mehurček in redno testiranje

"Ko smo se odpravili na snemanje, se mi je mesec dni zdelo zelo dolgo obdobje," je dejala Zvezdana Mlakar, "zdaj pa sem izjemno hvaležna, da sem imela to priložnost. En mesec smo bili v mehurčku, ustvarjali zabavno oddajo, spletli prijateljstva in bili del nečesa, kar bo zabavalo ljudi."

"Velik uspeh je bil tudi ta, da se ves čas snemanja nihče ni okužil," je dodala.

Eno zvezdniško ekipo sestavljajo Saša Lendero, Mimi Inhof in Milan Gačanovič ... Foto: zajem zaslona

Ves čas snemanja so vsi sodelujoči in ekipa pazili na stroge zaščitne ukrepe, redno pa so jih tudi testirali. "Do zdaj sem se testirala že osemkrat," je povedala Jasna Kuljaj in hudomušno pristavila: "Treba pa je upoštevati, da moj nos ni povsem moj in je zato še posebej občutljiv."

Kako je nastopati "v prazno"?

Pandemija koronavirusa je s seboj prinesla še eno spremembo pri snemanju oddaj: v studiu ni bilo številčnega občinstva. A tako voditelj Slakonja kot člani zvezdniških ekip so potrdili, da energije na snemanju kljub temu ni manjkalo.

"Pravzaprav potrebe po občinstvu niti ni bilo," je dejal Slakonja, "če bi ga imeli, bi bilo nastopajočim pod maskami verjetno še bolj vroče."

... v drugi zvezdniški ekipi pa so Zvezdana Mlakar, Miha Hercog in Jasna Kuljaj. Foto: zajem zaslona

Ugotoviti, kdo je pod masko, je veliko težje, kot so si mislili

O samih nastopih znanih Slovencev in Slovenk pod maskami so vsi složno dejali, da so jih neverjetno presenetili, predvsem pa je bilo izjemno težko ugotoviti, kdo se skriva pod masko. "V ta šov sem šla zelo samozavestno, češ da bom nastopajoče takoj prepoznala. Pa še zdaleč ni bilo tako," je dejala Jasna Kuljaj.

Med nastopajočimi je bil sicer širok spekter znanih obrazov – od glasbenih do igralskih in celo športnih. Ampak kot je poudarila Saša Lendero: "Ni pa bilo pa nobenega politika!"

