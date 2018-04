Cynthia Nixon razočarana zaradi prizora v Seksu v mestu

Če bo Cynthia izvoljena, bo postala prva ženska in prva homoseksualna guvernerka države New York. Foto: Getty Images

Cynthia Nixon, ki je šest let upodabljala Mirando Hobbes v uspešni seriji Seks v mestu, ta je skozi leta postala kultna, je konec marca oznanila, da bo kandidirala za guvernerski stolček v zvezni državi New York. Zdaj so seveda na vrsti številni intervjuji, v katerih pa se ne more izogniti vprašanjem o Mirandi in priljubljeni seriji.

Ko je gostovala v oddaji The Wendy Williams Show, je razkrila, da ji je v filmski različici nekaj pustilo grenak priokus. Natančneje prizor, v katerem Živina Carrie podari veliko garderobno omaro in predvsem to, kako je občinstvo reagiralo na to.

"Bila sem kar malo razočarana. Zdelo se mi je, da je serija veliko več ko to - da daje moč ženskam, da lahko ženske same sprejemajo svoje odločitve, se postavijo zase in skrbijo same zase. Da je bil ta prizor vrhunec filma, da ti bogat mož podari omaro za čevlje, sem si mislila 'Vav, saj to ni tisto, zaradi česar imajo ljudje radi serijo?' Nismo je namreč snemali zaradi tega."

Zvezdnica je imela s tem v mislih občinstvo na londonski premieri, ki je v kinodvorani glasno ploskalo temu prizoru.

Preberite še:

Kandidira zaradi Trumpa

Kasneje je z voditeljico spregovorila o svoji kandidaturi in izpostavila, da jo je k temu spodbudil Donald Trump, saj je bila njegova izvolitev za predsednika prava budnica. "Če nam ni všeč, v katero smer gre naša vlada, se moramo zbuditi ter postati del nje, in zato to počnem."

Razkrila je tudi nekaj lastnih političnih pogledov, med katerimi je podpora legalizaciji marihuane in boljši nadzor nad orožjem. "Država New York je lačna sprememb," je dodala.

Če bo izvoljena, bo postala prva ženska in prva homoseksualna guvernerka države New York.