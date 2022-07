Zvezdnik Thora priznal, česa si ni upal jesti pred poljubom z Natalie Portman

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na to, da je moral Chris Hemsworth med pripravami na vlogo Thora zaužiti ogromne količine mesa, ima njegova premišljena gesta še toliko večji pomen.

Glede na to, da je moral Chris Hemsworth med pripravami na vlogo Thora zaužiti ogromne količine mesa, ima njegova premišljena gesta še toliko večji pomen. Foto: Guliverimage

Chris Hemsworth je znova dokazal, da je pravi kavalir. Priznal je, da pred poljubom z Natalie Portman v filmu Thor: Ljubezen in grom si ni upal jesti mesa, saj je Portmanova veganka.

Enainštiridesetletna igralka je vegetarijanka od svojega devetega leta, leta 2011 pa je postala še veganka.

"Običajno je meso skoraj vsake pol ure"

Med gostovanjem v radijski oddaji UK Capital FM je razkrila podrobnosti s snemanja: "Na dan snemanja Chris ni jedel mesa, saj sem veganka. In običajno je meso skoraj vsake pol ure."

"To je bilo res obzirno od njega. Ne gre za to, da me jezi oziroma da preveč razmišljam o tem, da je meso, hotel je biti le obziren. Je res dobra oseba," je pojasnila.

Glede na to, da je moral Chris Hemsworth med pripravami na vlogo Thora zaužiti ogromne količine mesa, ima njegova premišljena gesta še toliko večji pomen.

"To je bilo res obzirno od njega. Ne gre za to, da me jezi oziroma da preveč razmišljam o tem, da je meso, hotel je biti le obziren." Foto: Guliverimage

Preberite še: