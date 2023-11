Blaž Švab razkril, da se priljubljena oddaja poslavlja s televizijskih zaslonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja V petek zvečer se bo po novem letu po sedmih sezonah umaknila z malih zaslonov RTV Slovenija. Kot je za Slovenske novice povedal eden izmed voditeljev oddaje Blaž Švab, se bo zdaj bolj posvetil delu s skupino Modrijani in drugim novim projektom.

Pevec narodno-zabavne glasbe v skupini Modrijani Blaž Švab je sporočil, da se po sedmih sezonah s televizijskih zaslonov poslavlja tudi priljubljena petkova glasbeno obarvana oddaja V petek zvečer. Oddajo na RTV Slovenija je 38-letni Švab vodil skupaj s sovoditeljico Melani Mekicar.

"Da, drži. Oddaja se poslavlja, a tako smo se odločili skupaj z ekipo. O ničemer se nikoli nisem odločal sam. Smo se pa o tem že dlje časa pogovarjali. Kot prijatelji. Sam sem čutil, da je tako prav. Vedno smo želeli, da bi delali kar najboljše za gledalce in gledalke, in mislim, da nam je to tudi uspevalo, saj imajo glasbeni posnetki oddaj V petek zvečer danes na portalu YouTube 110 milijonov ogledov," je za portal Slovenske novice povedal Švab.

Zadnjo silvestrsko oddajo bodo posneli v dvorani Tabor

Še zadnji del oddaje V petek zvečer bodo posneli 8. decembra v dvorani Tabor v Mariboru, predvajana pa bo na silvestrovo. Kot je za Radio Ognjišče povedal Švab, ima ekipa oddaje še veliko idej in energije za nadaljevanje in če bo RTV za, z veseljem po nekaj časa, ko si odpočijejo, z njo nadaljujejo.

Kot je še povedal za Slovenske novice, se bo po novem letu spet bolj posvetil svoji zasedbi, skupini Modrijani, s katerimi so začeli ustvarjali pred skoraj četrt stoletja. Dodal pa je tudi, da bi, kar se televizije tiče, z veseljem vodil tudi kakšno drugačno oddajo, na primer v jutranjem programu.

V oddaji pripravili več kot 600 priredb slovenskih pesmi

Pri oddaji je sodelovala široka ekipa, poleg voditeljev tudi Jure Karas, Miha Gorše, Martin Juhart in ostala ekipa, ki je pripravljala nove glasbene priredbe pesmi in humoristične skeče, ter zasedba glasbenikov, ki je pevce v oddaji spremljala v živo. V tem času so za oddajo V petek zvečer pripravili več kot 600 novih priredb predvsem slovenskih pesmi.

Že pred tremi leti je Švab sporočil in hkrati presenetil gledalce, da se po sedmih letih ustvarjanja zaključuje oddaja Slovenski pozdrav, ki jo je vodil z Darjo Gajšek.

