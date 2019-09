Barvne podobe 2. svetovne vojne in duh Egipta

Največji dogodki druge svetovne vojne v barvah (Greatest Events of World War II In Colour)

Premierno vsak večer od nedelje, 1. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min

Ta poučna serija v desetih delih pripoveduje zgodbo 2. svetovne vojne na podlagi desetih najbolj ključnih dogodkov v času vojne.

Napeto pripovedovanje zgodbe, ponazorjeno s strokovno obnovljenimi in obarvanimi arhivskimi posnetki, podprto s strani svetovne zasedbe vodilnih zgodovinarjev vrača to ključno zgodovinsko obdobje nazaj v življenje na majhne zaslone.

V duhu Egipta

Od ponedeljka, 2. septembra, vsak delavnik ob 22. uri.

Poleg premier oddaj Nil: 5.000 let zgodovine in Piramide: Reševanje skrivnosti bodo na programu Viasat History ob večerih med tednom predvajali zanimive vsebine o starem Egiptu, vključno z oddajami Skrivnosti piramid, Egipt: Nepojasnjeni dosjeji in Napoleonov pohod na Egipt.

Nil: 5.000 let zgodovine (The Nile: 5000 Years of History)

Premierno od ponedeljka, 2. septembra, vsak delavnik ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min

Bettany Hughes odpluje na epsko potovanje skozi zgodovino in odkriva najpomembnejše dogodke starodavnega Egipta. Potuje 1.500 kilometrov po mogočni reki Nil z lastnim tradicionalnim čolnom dahabiya od Kaira do Asuanskega jeza, pri čemer si ogleda najbolj poznane in osupljive znamenitosti.

Skrivnostnost, razodetja, osupljivo slikovno gradivo in pestra doživetja prepletajo njen potopis na poti od starih govoric na temo spolnega življenja bogatih in slavnih do bližnjega srečanja z babico kralja Tuta. Gledalce vodi na edinstveno in nepozabno potovanje skozi vrhunce zgodovine starodavnega Egipta.

Piramide: Reševanje skrivnosti (The Pyramids: Solving the Mystery)

V ponedeljek, 30. septembra, ob 22.10. │ Št. epizod: 6 x 60 min

Izgradnja egipčanskih piramid ostaja nerešena skrivnost. Številne piramide in zakopani ostanki še naprej ostajajo neodkriti, a so zdaj egiptologi in arheologi razvili novo orodje, ki na podlagi zračnih in satelitskih fotografij ponuja dragocene nove namige o legi, konstrukciji in evoluciji teh ikonskih zgradb.

Devet piramid – med njimi Džoserjevo piramido, piramide v Gizi in slabše poznano najdišče Abu Rawash – bodo raziskali iz povsem sveže perspektive. Te serija ima cilj razvozlati skrivnosti o izgradnji piramid ter poustvariti Egipt, kakršen je bil pred več kot 5.000 leti.

Teorije zarot o hladni vojni

Od 15. septembra vsako nedeljo ob 21. uri.

V sklopu oddaj Teorije zarot o hladni vojni bodo predvajali najbolj kontroverzne in miselno izzivalne vsebine o zarotah 20. stoletja, vključno z oddajami Lovci na naciste, Smrtonosne informacije, Pristanek na Luni in nacisti, Največje potegavščine v zgodovini in številne druge.

