Otvoritvenih slovesnosti se bosta udeležila tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko z delegacijo ter župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel.

Odprtje EPK danes in v nedeljo v Bad Ischlu napovedujejo kot pravi spektakel. Nastopili bodo kantavtor Hubert von Goisern in 1000 - glavni zbor, zazvenelo bo jodlanje, eno najstarejših komunikacijskih sredstev na območju Alp. Plesalka Doris Uhlich bo predstavila svoj legendarni Pudertanz. Nastopil bo tudi Tom Neuwirth, bolj znan kot zmagovalka tekmovanja za pesem Evrovizije Conchita Wurst.

Na današnjem sporedu je tudi opereta Eine Frau, die weiss, was sie will! Oscarja Strausa v režiji Barrie Kosky. Judovsko-avstrijski skladatelj je, kot piše na spletni strani EPK, z omenjeno opereto ustvaril mojstrovino, ki pooseblja operetni slog Weimarske republike, obenem odraža novo podobo žensk v tistem času. Skupaj z libretistom Alfredom Grünwaldom je ustvaril razburljivo delo, ki še dobrih 100 let od nastanka vzbuja željo po življenju in ljubezni. V sklopu EPK jo bo izvedla berlinska Komische Oper.

Od masovnega turizma do bogate zgodovine

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa želijo Bad Ischl in še 22 občin gornje Avstrije in avstrijske Štajerske z več kot 300 projekti pokazati, kaj vse se skriva za alpsko pokrajino ob meji z Bavarsko - od masovnega turizma in posledic podnebnih sprememb do z nekaterimi zgodovinskimi dogodki obremenjene preteklosti.

V regiji Salzkammergut že 7.000 let pridobivajo sol. Tradicijo bo na eni od razstav po pisanju dpa raziskoval kitajski umetnik Ai Weiwei. Več razstav bo posvečenih umetninam, ki so jih ukradli v času nacističnega režima in so jih med drugo svetovno vojno skrili v rudniku soli.

Na koncertih bo zazvenela tudi glasba Arnolda Schönberga, v mestecu Steinbach am Attersee bodo počastili avstrijskega pianista in skladatelja Friedricha Guldo, ki je več poletij preživel ob jezeru Attersee, v programu EPK je tudi druga simfonija Gustava Mahlerja, znana kot Vstajenje.

Dogodek, poimenovan Saltice - Pravljice soli in ledu pa je na spletni strani EPK med vrhunci letošnjega leta opisan kot vizualno osupljiv glasbeno-gledališki projekt za otroke, ki so ga navdihnile regionalne legende in pravljice regije Salzkammergut ter tamkajšnji rudniki soli in ledene jame. Interdisciplinarna produkcija združuje glasbo, ples, umetnost origamija in video.