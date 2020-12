Evropska prestolnica kulture 2025 bo Nova Gorica

Nova Gorica je za EPK 2025 kandidirala v sodelovanju s čezmejno Gorico. Kandidaturo so poimenovali Go! Borderless, Gremo! Brezmejno, njihov cilj pa je tudi urbanističen - biti kot eno mesto, čeprav z različnima kulturama.

Priporočilo je pripravil svet dvanajstih neodvisnih strokovnjakov, ki so na dvoinpoldnevnem spletnem zasedanju ocenjevali prijave štirih slovenskih mest iz ožjega izbora - ob Novi Gorici so se za naziv potegovali še Ljubljana, Ptuj in Piran.

Nova Gorica bo drugo slovensko mesto s tem nazivom

"Čestitam Novi Gorici, njenim javnim organom, kulturnim ustanovam in prebivalcem za zmago na nacionalnem natečaju za evropsko prestolnico kulture v letu 2025," je ob novici o izboru dejala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel, "po Mariboru leta 2012 bo to drugo slovensko mesto, ki bo nosilec tega naziva. Gostitev evropske prestolnice kulture je velika priložnost za mesto in regijo, da okrepita kulturne ambicije, umestita kulturo v osrčje svojih skupnosti in se več naučita drug o drugem – in o sebi. Skupaj s Chemnitzem v Nemčiji bo Nova Gorica del dinamičnega dvojca, ki bo čim bolje izkoristil ta naziv in zagotovil dolgoročne kulturne, ekonomske in družbene koristi."

EPK je najpomembnejša pobuda EU na področju kulture. Njeni začetki segajo v leto 1985, ko so na pobudo takratne grške ministrice za kulturo Meline Mercouri evropski ministri za kulturo sprejeli resolucijo o letni organizaciji evropskega mesta kulture. Leta 1999 je bila sprejeta odločitev o preimenovanju pobude v evropsko prestolnico kulture.

