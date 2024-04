Zunanje pohištvo podjetja IKEA bo poskrbelo za nepozabna poletna druženja in sprostitev

V čudovitem ambientu CUBO golf igrišča na Smledniku se je odvila pomladanska poslastica. Dogodek IKEA Brunch je postregel s pravo mešanico švedske kulture, inovativnega dizajna in kulinarike. Podjetje IKEA Slovenija je združilo predstavnike medijev in številne znane obraze, ki od strokovnjakov za opremljanje prejeli številne nasvete in spoznali trike, kako ustvariti popolni zunanji kotiček ne glede na velikost prostora.

Od svojega prihoda na slovenski trg pred tremi leti je podjetje IKEA opazilo, kako cenjeni so prijetni zunanji prostori med Slovenci. V toplejših mesecih te prostore mnogi izkoristijo za piknike in družinska srečanja, medtem ko prebivalci mestnih središč zelene balkone in terase uporabljajo kot prostor za sprostitev in odklop. Podjetje IKEA redno izvaja raziskavo Life at home, ki je pokazala, kako pomembni so zunanji prostori Slovencem in kako veliko vlogo igrajo v njihovem vsakdanjem življenju.

"V podjetju IKEA si prizadevamo, da bi vsak lahko užival v lepoti zunanjega bivanja ne glede na velikost svojega prostora," je dejal Žan Plestenjak, poslovodja oddelka zunanjega pohištva v podjetju IKEA Slovenija. "Z našimi inovativnimi rešitvami lahko vsak balkon, teraso ali vrt preobrazite v čudovit in funkcionalen prostor za sprostitev ali druženje."

Vsak kotiček na prostem lahko postane priložnost za sprostitev

"Z našo SEGERÖN kolekcijo želimo vsem zagotoviti, da lahko uživajo v prostem času na prostem od zgodnje pomladi do pozne jeseni. To prilagodljivo zunanje pohištvo je oblikovano tako, da se odlično prilagaja različnim vremenskim razmeram in je izjemno enostavno za vzdrževanje. Mize in stoli iz kolekcije so izdelani iz vzdržljivih materialov, ki ne potrebujejo posebne skrbi in so bili testirani ter odobreni za uporabo v javnih prostorih, kot so restavracije, kar dokazuje njihovo robustnost in dolgotrajno vzdržljivost," je pojasnila Lejla Hafizović, vodja notranjega oblikovanja.

"Nedavno smo družino NÄMMARÖ razširili z modularnimi elementi pohištva, ki jih je mogoče prilagoditi in sestaviti glede na specifične prostorske zahteve posameznika, omogočajo pa sestavo sedežnih garnitur, ki popolnoma ustrezajo dimenzijam in obliki vašega zunanje prostora. NÄMMARÖ kolekcija nudi rešitve za tiste, ki cenijo fleksibilnost in učinkovito rabo prostora. Zložljive mize in stoli iz te serije omogočajo enostavno shranjevanje, ko niso v uporabi," je dodala.

Kuhanje na prostem še nikoli ni bilo tako enostavno

Dogodek, ki so se ga udeležili številni predstavniki medijev in vplivneži, kot so Nina Grilc, Ajda Sitar, Špela Rodman, Maša Črešnik in Sašo Šketa, pa ni bil posvečen le predstavitvi inovativnih rešitev za urejanje zunanjih prostorov, ampak tudi odlični švedski kulinariki.

Gostje so lahko uživali v široki paleti švedskih okusov izpod rok Bernarda Markoviča, ki deluje kot operativni vodja kuhinjskih procesov v podjetju IKEA Slovenija. Med dobrotami so izstopali predvsem rastlinski hot dogi, pripravljeni na GRILLSKÄR žaru, kar odraža zavezanost podjetja IKEA k promociji trajnostne prehrane. Izdelki iz serije GRILLSKÄR poenostavijo kuhanje na prostem, omogočajo namreč hitro postavitev zunanje kuhinje na vrtu ali terasi. K osnovnemu žaru lahko je možno dodati kuhinjski otok, stransko mizico in celo pomivalno korito, kar ustvari enako funkcionalnost kot v notranjih kuhinjah.

Zbrani so se tako lahko prepričali o čaru in funkcionalnosti zunanje opreme iz serij NAMMARO, SEGERON, TARNO, ASKHOLMEN, BRÖGGAN in drugih, ki so oblikovane tako, da zadovoljijo različne potrebe in stile življenja. Izdelki, ki so jih gostje lahko spoznali na brunch dogodku, so na voljo v trgovini IKEA. Rešitve, ki jih nudi podjetje IKEA, so vir navdiha za čudovite trenutke, preživete na prostem pod soncem in jasnim modrim nebom.

