Zakaj je umetna trava idealna rešitev za vaš vrt?

Čudovita zelena trata na dvorišču je ponos vsakega lastnika stanovanja. Mnogi ljudje so strastni ljubitelji travnika in ne obžalujejo niti časa niti truda, da bi bila njihova trata popolna. Vendar pa nimajo vsi pogojev za rast in vzdrževanje takšne trate.

Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Umetna trava je lepa, zelo odporna in praktična za vzdrževanje. Danes se uporablja tako za odprte kot zaprte prostore. Z razvojem proizvodne tehnologije in uporabljenih materialov umetna trava s kombiniranjem različnih debelin in barv vlaken zvesto posnema videz naravne.

Umetna trava lahko nadomesti pravo, saj ima popolnoma naraven videz, je UV-obstojna in prijetna na dotik. Namenjena je predvsem zunanji uporabi, kjerkoli si želite zelenih površin, lahko pa jo položite tudi na balkon, v atrij, otroško sobo, na teraso, vrt, okoli bazena ali počitniške hiše, na javne površine in povsod, kjer je vzdrževanje prezahtevno. Umetna trava je primerna tudi za igro otrok in intenzivno uporabo vse leto, ni pa primerna za nogometna igrišča.

Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Najpogosteje jo nameščajo na vrtovih, kjer je veliko družinskih aktivnosti, različnih zabav in iger. Zaradi velike obremenitve in pomanjkanja časa za vzdrževanje so številne trate na vrtovih v slabem stanju. Z montažo umetne trate lahko dosežete naraven videz in zmanjšate potrebo po vzdrževanju, učinek pa je enak celo leto.

Velika prednost umetne trave je v tem, da si prihranite veliko vrtnih opravil, kot so košnja trave, zalivanje, puljenje plevela, škropljenje in zračenje. Naravne odpadke, kot so listje in semena okoliške vegetacije, je treba odstraniti z uporabo puhala za listje ali z grabljami.

Umetna trava je na voljo v zvitkih širine 1,33, 2,00 in 4,00 metra, polaganje pa je hitro in preprosto - zvitek enostavno razgrnemo. Na širših površinah spojimo dva zvitka z obojestranskim lepilnim trakom.

KAKO POTEKA POLAGANJE UMETNE TRAVE? V primeru polaganja na mehkejše podlage, kot je zemlja in naravna trava, najprej odstranimo zgornji sloj (trava, plevel, listje ...) in nanesemo izravnalno plast peska ali mešanico peska in zemlje v globini najmanj sedem centimetrov. V primeru večje površine je potreben strojni izkop. Površino izravnamo s frezo in utrdimo s kompaktorjem oziroma lahkim vibracijskim nabijalnikom, da bo ravna in stabilna. 1. Na površino lahko po želji položite geotekstil - tkanino proti plevelu in šele nato umetno travo. 2. Trakove umetne trave vedno polagajte v isti smeri, da preprečite razhajanje v barvnih odtenkih. 3. Poravnajte gube in šive ter enakomerno nanesite samolepilni trak med oba trakova umetne trave, ki ju želite spojiti. Odstranite zaščitni sloj samolepilnega traku. 4. Položite umetno travo na samolepilni trak in pritisnite. 5. Bodite pozorni, da travna vlakna niso prepognjena na spodnjo/lepljeno stran traku. 6. Po umetni travi enakomerno razporedite polnilni oziroma kremenčev pesek za lepši videz in mehkobo ter dodatno obtežitev. 7. Za dobro porazdelitev polnilnega peska umetno travo pometite s trdo krtačo. Vlakna pometajte v nasprotni smeri rasti in v smeri kupa peska (priporočljiva je uporaba krtače s sintetičnimi vlakni), tako da ščetine vlečete navzgor.

Naročnik oglasnega sporočila je KEMOPLAST D.O.O.