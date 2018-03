Za več samozavesti na vsakem koraku tudi s pravo izbiro opreme

Voda ima na Japonskem poseben status. Japonci se vsega lotijo z veliko mero čuječnosti – od vrtnarjenja do kuhanja čaja in priprave večernega obroka – čisto vse znajo povzdigniti skoraj na umetniško raven. Voda in rituali, povezani z njo, so v deželi vzhajajočega sonca del vsakodnevne nege telesa in duše. Voda nas očisti in nam pomaga, da se znebimo vse mentalne navlake, ki se je nabrala čez dan. Skoraj vsak japonski dom ima prostor za kad, kjer se lahko predamo čarobni moči vode in se popolnoma osvežimo. Namen kopeli in prhanja tako ni le skrb za higieno, ampak nam omogoča očiščenje vseh vsakodnevnih skrbi in bremen.

Lepo je čisto

Čistoča je na Japonskem izjemno cenjena, zato so tudi njihove toaletne školjke prilagojene temu konceptu brezhibne higiene. Japonci celo besede za čistočo uporabljajo za poimenovanje lepega.

Obisk stranišča se na Japonskem lahko izkaže za visokotehnološko kulturno izkušnjo, ki se ji vedno več ljudi, ki izkusijo gostoljubje japonskih toaletnih prostorov, ne želi več odreči.

Elektronske toaletne školjke s številnimi dodatnimi možnostmi vsakega uporabnika prepričajo s svojim udobjem, predvsem pa z visoko stopnjo brezhibne higiene, ki postaja standard tudi pri nas.

Japonska visoka tehnologija v vsak toaletni prostor

Japonci pri osebni higieni ne sprejemajo kompromisov. Tudi pri nas se vedno bolj uveljavlja ta raven skrbi zase.

Visoki ideali so dosegljivi prav vsakomur, ki bi se rad zgledoval po navadah daljne orientalske kulture. Ko bomo v svoj dom sprejeli nekaj tako udobnega, kot je elektronska visokotehnološka toaletna školjka, bo to naš pomemben korak k novi samozavesti na vsakem koraku.

Inovativna eleganca za popolno higieno

Školjka Sensia Arena združuje eleganco z inovativno tehnologijo. Toaletni papir, ki včasih lahko deluje malce neprijetno in draži, učinkovito nadomestijo nastavljive šobe s sistemom sušenja in pršenja, ki nežno očistijo intimne predele. Nič ne poskrbi za čistočo tako temeljito in nežno, kakor to stori voda.

Vgrajen pretočni grelec vode poskrbi za občutek udobja, čistoče in dobrega počutja. Količina vode, ki jo potrebujemo, ni omejena, na voljo je standardna prha, "lady prha" in dvojna prha. Lahko uporabimo oscilacijsko premikanje ali masažni tok vode.

Novi premaz GROHE AquaCeramic v notranjosti školjke ustvarja gladek hidrofilni sloj na keramični površini in tako preprečuje prijemanje nečistoče ter poskrbi za preprosto čiščenje. Napredna površina GROHE HyperClean uporablja naravne antibakterijske ione srebra za preprečevanje ustvarjanja bakterij. Tako uniči do 99,99 odstotka bakterij. Na ta način vzdrževanje keramične školjke zahteva minimalen trud.

Edinstveno splakovanje s sistemom Triple Vortex iz treh izhodov za vodo pripomore k vrhunski higieni stranišča Sensia Arena. Školjka brez robov prav tako omogoča poenostavljeno čiščenje in preprečuje pršenje vode med izpiranjem.

Cevčice za brizganje vode niso samo izdelane iz antibakterijskih materialov, temveč se samodejno sperejo po vsaki uporabi. Poleg tega se deli menjajo in tako zagotavljajo neprestano čistočo in zanesljivost tudi po mnogih letih uporabe. Kadar brizgalnik ni v uporabi, je zaščiten s posebnim ščitnikom proti bakterijam.

Inovativni sistem skrbi tudi za preprečevanje neprijetnih vonjav. Dokler zračni ščit okrog školjke zadržuje zrak znotraj školjke, drugi ventilator odstranjuje neprijetne vonjave iz školjke s posebnim karbonskim filtrom. "Pametna" narava WC-školjke pride do izraza, ko zazna našo prisotnost. Takrat samodejno dvigne pokrov školjke, ta se tudi samodejno spusti po končani rabi stranišča, ne da bi se ga uporabnik dotaknil. Toaletna školjka je ponoči osvetljena, kar je praktično za vse "nočne" uporabnike.

Vse nastavitve školjke Sensia Arena, ki je tudi povezana s pametnim telefonom, je mogoče prilagoditi osebnim željam in potrebam – od jakosti in položaja do temperature vode in dolžine cikla čiščenja. Sensia Arena je pripravljena na digitalno prihodnost. Uporabniki pametnih telefonov lahko prenesejo aplikacijo GROHE Spalet, ki jim omogoča shranjevanje nastavitev. Tako so lahko na vsaki WC-školjki Sensia Arena kjerkoli na svetu deležni posebne nege.

Inteligentna nega za novo dimenzijo čistoče in udobja

Sensio Areno so oblikovali v znanem studiu GROHE Design Studio. Njene linije se brez kakršnihkoli težav zlijejo z vsakim slogom kopalnice.

V podjetju GROHE so prepričani, da naslednji korak tehnološke evolucije pomeni tako imenovano "inteligentno nego" – to so pametne tehnologije, s katerimi naš najbolj osebni ritual lahko spremenimo v osvežujočo in prijetno izkušnjo. Napredne toaletne školjke kombinirajo najboljše, kar omogočata dve deželi, in sicer nemško izdelavo in japonsko spa kulturo. To je nov koncept popolne nege telesa, vrhunske higiene in posamezniku prilagojenega udobja.