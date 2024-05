Vrt je navdihujoče doživetje

Voda je čarobni napoj življenja, ki odpira vrata vrtu, polnemu cvetja in zdravih rastlin. Zavedajmo se omejenosti vodnih virov ter z modro in preudarno uporabo ohranjajmo to dragoceno tekočino. Ključna je za bujno rast in vitalnost rastlin, še posebej v času vse pogostejših vročih poletij. Vse bolj se zavedamo njenega pomena kot vira za lastno oskrbo.