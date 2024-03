To so stoli letošnje pomladi

Ob opremljanju naših domov je v kuhinjah prisotno vedno več kuhinjskih otokov, ki so postali mesto druženja, obedovanja ali celo mesto za hitri sestanek v času dela od doma. Les, toplina lesa, črna, siva in zemeljske barve se v zadnjem času vedno bolj uveljavljajo. Claro , barski stol, izdelan v Sloveniji, je prava izbira za opremo tovrstnih kuhinjskih otokov.

Masivni barski stoli Claro Blagovna znamka Claro predstavlja barske stole, ki so izdelani iz različnih vrst lesa, hrasta, oreha, jesna in kostanja. Uporabnikom so na voljo različne višine, primerne za kuhinjske pulte, barske mize in opremo lokalov. Barski stoli Claro so izdelani ročno iz skrbno izbranega domačega lesa. To daje podjetju konkurenčno prednost in dodano vrednost. V prihodnosti bodo svoj asortiman razširili tudi na druge izdelke za dom in si utirali pot na tuje trge, začenši z Avstrijo in Italijo ter kupci, ki prisegajo na alpski slog opremljanja.







Pri snovanju kuhinje je potrebno načrtovanje

Ko načrtujemo notranjo opremo, se moramo držati nekaterih pravil – katere dimenzije so primerne za naše omare, koliko je hladilnik oddaljen od kuhalne plošče in kolikšna je primerna višina barskega stola ob določeni višini kuhinjskega pulta.

Primer višine pulta/stola: pri višini kuhinjskega pulta 90 centimetrov je primerna višina stola 65 centimetrov.

Trenutni hit pri opremljanju sodobnih domov je les oz. naravni izgled lesa. Pogosto lastniki novih domov zato za tla uporabijo parket. Tudi pri izboru stolov večina prisega na les, ki se prilega tako modernemu kot bolj retro stilu opremljanja.

Foto: Claro.si

Skrbno oblikovani barski stoli iz kakovostnega slovenskega lesa

Narava, leseni izdelki in trajnost – tri besede, ki od nekdaj navdihujejo Matejo Kokalj, predano ljubiteljico narave in večnih lesenih izdelkov, oblikovanih s skrbjo in iz kakovostnega slovenskega lesa. Od malih nog ji gozd predstavlja zakladnico idej, vir življenjske energije in optimizma. Les je zanjo udoben, prijeten na dotik in ob pravilni negi tudi večen in trajnosten material. Navdušenje nad tem vsestranskim materialom je v Mateji vzbudil njen oče, ki je obrtnik. Ob opremljanju lastnega doma pa je spontano zrasla ideja o visokem stolu. Stolu, ki bi predstavljal poseben kos pohištva in bil hkrati tako estetski kot funkcionalen.

S pomočjo brata, lastnika podjetja Inox Kokalj, in očetove ideje se tako danes snujejo v Sloveniji izdelani kosi, ki v vsak dom prinesejo trajnost in eleganco. Podnožje izdelajo v delavnici, leseni del pa pri lokalnih mizarjih iz Gorenjske.

Foto: Mateja Kokalj

Izdelki Claro so izjemno priljubljeni med slovenskimi uporabniki, med katerimi se najde kar nekaj znanih Slovencev.

Petra je ponosna mamica, ki si je v Sežani ustvarila svoj dom s prelepo okolico in zunanjostjo, ki jo obdajajo borovci.

Mamigradi, Petra Fabjan Foto: Petra Fabjan

Petrin dom v slikah:

Foto: Barbara Borko

Barbara je leta 2023 kupila majhno stanovanje, ki ga je začela počasi renovirati s svojim očetom. Vsega se lotevata sama, vsak korak dokumentira na svojih socialnih omrežjih in svojem blogu, saj meni, da je to odličen način, da mladim pokaže, da lahko pridejo do svojega stanovanja. Barbara se opremljanja loteva po vzoru "naredi sam" in svojim sledilcem omogoča, da ji pomagajo pri izbiri notranje opreme. Barbara si je za svoje malo stanovanje izbrala Claro barski stol v oreh izvedbi.

Foto: Barbara Borko

Prikupna Ptujčanka, kulinarična blogerka, ki si je skupaj s fantom pred kratkim uredila svoj dom. Kuhinjski pult ji krasijo beli barski stoli Claro. Za svoje ustvarjanje potrebuje lično kuhinjo s kuhinjskim otokom in barskimi stoli.

Foto: Neja Gril

