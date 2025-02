Ste naveličani zatohlega zraka? Aira ECO Plus prinese svežino v vaš dom brez odpiranja oken.

Zaprti prostori, težek in vlažen zrak ter neprijeten vonj – vse to so lahko razlogi za glavobole, utrujenost, nezmožnost koncentracije in celo poslabšanje težav z dihanjem kot posledica zatohlega zraka. Naj ne bo več tako – s kakovostnim prezračevalnim sistemom z rekuperacijo lahko poskrbite, da bo zrak v vašem domu vedno svež, prijeten in čist.

Zakaj klasično prezračevanje ni dovolj za čisti zrak?

Klasično prezračevanje – odpiranje oken – je tradicionalna rešitev za izboljšanje zraka v prostoru, vendar ima svoje pomanjkljivosti.

Prva težava je učinkovitost. Odpiranje oken omogoči le začasen dotok svežega zraka, toda hkrati izgubljate toploto (ali hlad v poletnih mesecih), ki ste jo ustvarili z ogrevanjem (oziroma hlajenjem). Poleg tega ni zagotovila, da bo zrak, ki pride od zunaj, resnično čist. V mestnih okoljih pogosto vsebuje prah, cestne delce, onesnaževalce in celo pelod, ki poslabšajo alergije.

Drug izziv je vlaga. Ko prostor zračimo z odpiranjem oken, včasih ne odstranimo odvečne vlage, temveč jo zaradi zunanjih pogojev povečamo. Pozimi ali v deževnih dneh zrak pogosto vsebuje veliko več vlage kot sicer, kar pa je v domovih pogosto odličen pogoj za zadrževanje te vlage v stenah in pohištvu ter za razvoj plesni.

Poleg tega je klasično prezračevanje pogosto nepraktično. Oken ne morete vedno odpreti – med spanjem, ko ste odsotni ali v prostorih, kjer je hrup z ulice preglasen, zato je v teh prostorih pogosto zrak postan in nezdrav.

Prav tukaj zasije Aira ECO Plus – z modernim sistemom rekuperacije zagotavlja stalen dotok svežega filtriranega zraka brez izgube energije, hrupa ali neprijetnih zunanjih vplivov.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Kako deluje prezračevalni sistem z rekuperacijo Aira ECO Plus?

Jedro sistema je izmenjevalec toplote, ki omogoča, da se energija iz odpadnega zraka prenese na svež zrak, ne da bi se zmešala.

To pomeni, da zunanji zrak, preden pride v vaš dom, že doseže prijetno temperaturo, kar zmanjša potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Poleg tega napredni filtri odstranjujejo prah, alergene in druge onesnaževalce, kar zagotavlja čistejši zrak za dihanje.

Sistem deluje tiho, samodejno prilagaja hitrost prezračevanja glede na potrebe in zagotavlja konstantno kroženje zraka v vseh prostorih. Na ta način postane Aira ECO Plus zanesljiv partner za zdrav in energetsko učinkovit dom.

Prezračevalni sistem učinkovito prezrači prostore, velike okrog 25 kvadratnih metrov, zato jih znotraj večjega stanovanja ali hiše ponavadi potrebujemo več. V ta namen ima tudi možnost povezovanja več naprav skupaj, upravljati pa jih je mogoče posamezno ali po skupinah. Upravljanje je enostavno preko daljinskega upravljalnika, enote ali intuitivne aplikacije, ki deluje preko Wi-Fi povezave.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Prednosti Aira ECO Plus: več svežine, manj vlage in nižji stroški energije

Aira ECO Plus v naše domove poleg svežega zraka prinaša številne prednosti:

Sistem preko tipal vlažnosti uravnava vlago v zraku, kar preprečuje nastanek plesni v prostorih. Tako je primeren za kopalnice, kuhinje ali kletne prostore, kjer se vlaga nabira najpogosteje.

Izmenjevalec toplote omogoča, da ohranite toploto pozimi in hladen zrak poleti, ne da bi morali dodatno ogrevati ali hladiti, saj se toplota le prenese iz izhodnega na vstopni zrak. Rezultat so občutno nižji stroški energije.

Sistem je skoraj neslišen, zato ne moti vašega vsakdana.

Sodobni krmilni sistemi omogočajo prilagoditev delovanja glede na vaše potrebe. Aira ECO Plus se samodejno prilagaja, da optimizira kakovost zraka in porabo energije.

Tri hitrosti oziroma jakosti delovanja in možnost upravljanja naprav po urnikih omogočajo, da se Aira ECO Plus še bolj prilagodi našemu življenjskemu slogu.

Zrak, ki ga dihamo doma, neposredno vpliva na naše zdravje, počutje in kakovost bivanja. Aira ECO Plus vam omogoča, da dihate svež, prefiltriran zrak skozi vse leto, ne da bi ob tem izgubljali energijo, toploto ali čas. S svojo tiho, učinkovito in energetsko varčno tehnologijo poskrbi, da je vaš dom vedno svež, prijeten in zdrav za bivanje. Zagotovite si svojega pri Airabeli.