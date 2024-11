S Samsung toplotnimi črpalkami do popolnega udobja

Ste si kdaj želeli, da bi lahko iz svojega doma ustvarili pametni prostor, kjer je ogrevanje avtomatizirano, učinkovito in v koraku s trajnostnimi standardi? Predstavljajte si, da vas po dolgem dnevu pričaka ravno prav ogret dom, ki ne le poskrbi za vaše udobje, ampak tudi varuje naš planet. S Samsung toplotnimi črpalkami lahko to postane resničnost, in to na ekološki, energetsko učinkovit in tehnološko napreden način.

Toplotne črpalke Samsung so zasnovane z mislijo na prihodnost in trajnostno ogrevanje. Namesto da bi za ogrevanje uporabljale fosilna goriva, izkoriščajo naravne vire, kot so zrak, voda in zemlja. To pomeni manjše emisije CO₂ in bistveno zmanjšanje porabe energije. Njihova inovativna zasnova omogoča uporabo tudi v manjših stanovanjih, saj se notranje enote ClimateHub in Hidro po dimenzijah prilagajajo povprečnemu gospodinjskemu aparatu, kar zagotavlja enostavno namestitev in eleganten videz.

Foto: Samsung

Pametna tehnologija je postala pomemben del naših življenj in Samsung toplotne črpalke niso izjema. Z aplikacijo SmartThings lahko uporabniki kjerkoli in kadarkoli nadzorujejo svoje ogrevanje, preverjajo stanje naprave in optimizirajo porabo energije. Ali želite, da vas vaš dom ob prihodu z dela pričaka prijetno topel? Prek aplikacije lahko preprosto nastavite želeno temperaturo in poskrbite za svoje udobje.

Foto: Samsung

EHS ClimateHub in Hidro notranje enote so zasnovane z mislijo na moderni dom, saj so po dimenzijah podobne standardnim gospodinjskim aparatom. To pomeni, da so enostavne za namestitev tudi v manjših prostorih. ClimateHub notranja enota je visoka 185 centimetrov in široka 60 centimetrov, kar pomeni, da se popolnoma prilega v kuhinjo ali manjšo shrambo, medtem ko je Hidro enota še kompaktnejša in jo je mogoče namestiti na steno, potrebuje pa ločen rezervoar za toplo vodo drugega proizvajalca. Zmanjšana velikost pa ne pomeni zmanjšane zmogljivosti. Samsung toplotne črpalke zagotavljajo energetsko učinkovito in zanesljivo ogrevanje tudi v najhladnejših zimskih mesecih.

Foto: Samsung

Če želite ogrevati dve coni v vašem domu, to ne zahteva dodatne opreme. Samsung toplotne črpalke omogočajo prilagoditev temperature ločeno za dve različni coni ogrevanja, na primer tla in radiatorje, ali različna nadstropja v hiši. Tako lahko poskrbite za optimalno temperaturo glede na različne potrebe prostorov in vrste ogrevanja. Napredne tehnologije, kot so AI Home in povezljivost s sončnimi paneli, omogočajo dodatne prihranke in zagotavljajo optimalno delovanje skozi celo leto.

Foto: Samsung

Samsung toplotne črpalke predstavljajo prihodnost ogrevanja. Združujejo okoljsko odgovornost, energetsko učinkovitost in pametno upravljanje, s čimer vašemu domu dodajajo vrednost in izboljšujejo vaše udobje. Z inovativnim pristopom in zavezanostjo trajnosti so idealna izbira za vsakega, ki si želi sodobne in ekološke rešitve za svoj dom.

