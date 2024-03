REHAU predstavil okna prihodnosti: Pogled v lepši, varnejši in bolj trajnosten svet

REHAU se je tudi letos udeležil enega največjih sejmov industrije oken in vrat Fensterbau Frontale 2024 v Nürnbergu v Nemčiji, kjer je predstavil svoje najnovejše inovacije in gostil več kot 400 partnerjev in kupcev iz vse regije. REHAU je pod sloganom All in One Partner predstavil izboljšave svojega širokega portfelja, ki prinašajo konkretne rešitve, merljivo dodano vrednost in trajnost za vse partnerje.

Okenski oddelek tega nemškega podjetja, katerega sedež je v regiji in posluje v 11 državah regije, je trgu med drugim predstavil okna prihodnosti, ki so popolnoma trajnostna in pri proizvodnji katerih se izpusti celo 90 odstotkov manj CO2!

Številne novosti, ki so bile premierno predstavljene na tem sejmu, so pokazale, kako divizija okenskih rešitev REHAU na področju raziskav in razvoja, prodaje, proizvodnje, storitev in trženja razvija in spodbuja učinkovitost, izboljšuje dizajn in še pomembneje – izboljšuje trajnost. Ne glede na to, ali gre za profilne rešitve, sistemske dodatke, digitalne storitve ali pametne izdelke, vse izhaja iz intenzivnega in neposrednega dialoga s trgom, partnerji in industrijo, s katerimi gradijo uspešnejšo in lepšo prihodnost stanovanj.

"Skupaj s partnerji, sodelavci in strankami iščemo in izkoriščamo priložnosti ter tako zagotavljamo dolgoročen uspeh vseh nas. Skupaj s sistemi, rešitvami, izdelki in storitvami REHAU navdušujemo kupce in partnerje danes in jutri. Pomemben partner industrije, v kateri delujemo, zagotavljamo konkretne odgovore na globalne megatrende in ponujamo učinkovite rešitve za izzive, kot so pomanjkanje delovne sile, smiselne inovacije, recikliranje in krožno gospodarstvo. Simbiozo vsega tega smo prikazali na naši impresivni stojnici, ki je po dogodku World of Windows leta 2022 in predstavitvi ARTEVO leta 2023 naslednje inovativno komunikacijsko središče konkurenčnih in trendseterskih rešitev za naše partnerje, saj smo All in One Partner," je povedal Nikola Ivošević, generalni direktor REHAU Srbija in izvršni direktor divizije okenskih rešitev za jugovzhodno Evropo.

RAU-INFINIO: Steklena vlakna, ki spreminjajo pravila igre

Za okenske strokovnjake z vizijo je ključni dejavnik uspeha podjetje, ki v svojem poslovanju skrbi za celotno vrednostno verigo, saj se na ta način dosežeta stabilnost in varnost. Zato celostni pristop REHAU temelji na inovativni moči in vsestranskosti, najboljši primer za to pa je nova tehnologija izdelave okenskih profilov iz dolgih vlaken RAU-INFINIO. Z uporabo dolgih steklenih vlaken v termoplastični matrici so strokovnjaki divizije okenskih rešitev REHAU dosegli profile z izjemnimi mehanskimi lastnostmi. Nov material odpira popolnoma nove možnosti okenskih sistemov in rešitev, RAU-INFINIO pa prinaša izboljšave na področju še večjih dimenzij oken, stabilnosti, izolativnosti, možnosti uporabe, obdelave, dizajna, varnosti in trajnosti.

ARTEVO TERRA: Bio inovacija za boljši jutri

Divizija okenskih rešitev REHAU je med prvimi na svetu uporabila in prilagodila biopolimer za izdelavo oken, kot še enega v nizu trajnostnih materialov, ki bodo prispevali k popolnoma zaprtemu krožnemu gospodarstvu.

ARTEVO TERRA je strateški podvig in korak naprej glede na konkurenco za leto 2024, temelji pa na okenskem sistemu ARTEVO, ki so ga predstavili lani. Inženirji in strokovnjaki REHAU s tem okenskim sistemom dajejo pobudo za množičnejšo uporabo bio PVC kot edinstvenega in trajnostnega materiala v okenski industriji. Z bio PVC ARTEVO TERRA prihrani do 90 odstotkov emisij CO2 v primerjavi z uporabo običajnega PVC in je skoraj v celoti izdelan iz recikliranih materialov, zato je zasnovan tako, da je trajnosten skozi celotno življenjsko dobo.

Nekatere druge izjemne lastnosti ARTEVO TERRA so vrhunska toplotna izolativnost in dejstvo, da ne potrebuje jeklene armature do višine okvirja 2,4 metra.

SLINOVA X: Nov standard oken za profesionalno uporabo

Edinstven dizajn, učinkovita proizvodnja in montaža, integrirana v koncept trajnostne prihodnosti – to je SLINOVA X –, inovativna drsna rešitev, ki temelji na visokotehnološkem materialu RAU-FIPRO X. Zahvaljujoč posebnim lastnostim RAU-FIPRO X, SLINOVA X ponuja najtanjši osrednji del doslej v drsnem sistemu na osnovi PVC. Ta pristop k oblikovanju odpira nove razsežnosti profesionalne uporabe in navdihuje arhitekte in lastnike stavb, da domišljijo spremenijo v resničnost. Prav tako si SLINOVA X deli okvirno platformo s SLINOVO, drugo različico platforme za horizontalne drsne sisteme. To ponuja še dve prednosti: znatno poenostavi logistiko in proizvodnjo zaradi uporabe enakih delov.

SLINOVA X prinaša fleksibilno zasnovo profila, sistem je izdelan do 69 odstotkov iz recikliranih materialov, primeren za uporabo v skoraj vseh državah sveta zahvaljujoč prilagodljivim lastnostim prostora, v katerem bo nameščen, osrednji del pa je širok le 32 milimetrov!

REHAU je na sejmu Fensterbau Frontale 2024 v Nürnbergu predstavil številne nove rešitve v okviru platform REHAU Connect, REHAU Window.ID in sistemov načrtovanja REHAU.





