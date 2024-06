Pripravite se na vroče poletje

Poletje je tukaj, končno pa tudi vročina, ki nas pogosto spravi v hiter korak in še hitrejše brisanje potu. Še posebej v zadnjih letih, ko so vročinski valovi vedno pogostejši in intenzivnejši, postane iskanje rešitev za udobno bivanje doma ali v pisarni prav nujno. In kaj je boljša rešitev kot učinkovita klimatska naprava , ki vam omogoči, da se poslovite od nepotrebnega švicanja in se sprostite v prijetnem, hladnem okolju?

Kako se spopasti s prekomernim potenjem?

Čeprav je potenje naravni odziv telesa na vročino, lahko vpliva na kakovost življenja. Zlasti v poletni vročini je za marsikoga potenje izjemno nadležno, saj povzroča lepljiv občutek, ki vodi do neugodja, izpuščajev in srbečice. Poletno potenje pogosto povzroči tudi vidne madeže na oblačilih, kar lahko vpliva na našo samozavest. Poleg tega je v vročem in vlažnem okolju težko ostati zbran in produktiven. Vročina nas pogosto izčrpa. Vpliva pa tudi na slabši spanec in splošno slabo počutje.

Z nošenjem oblačil iz naravnih materialov, kot sta bombaž in lan, omogočimo koži, da diha, ter tako omilimo neprijeten vonj telesa in tudi potenje. Izogibajmo se pikantni hrani in kofeinu, ki ga spodbujata. Poleg tega pa skrbimo, da čez dan dovolj pijemo, ter s tem nadomestimo izgubljeno tekočino in pomagamo telesu pri ohlajanju.

Če imamo možnost, se pri prekomernem potenju večkrat na dan stuširajmo z mlačno vodo, ki pomaga pri ohlajanju telesa. A ne glede na to, kako pogosto se tuširamo, brez klimatske naprave poleti kljub temu težko dosežemo občutek svežine.

Najboljši zaveznik v boju proti potenju

Klimatske naprave so eden najučinkovitejših načinov za boj proti poletni vročini in prekomernemu potenju. Investicija v kakovostno klimatsko napravo lahko bistveno izboljša udobje doma in splošnega počutja vsakega posameznika.

Ko se odločate za nakup, izberite energetsko učinkovito napravo, saj boste tako prihranili tudi pri stroških za elektriko. Pri tem je optimalna velikost ključnega pomena. Namreč enota, ki je premajhna, ne bo zadovoljivo ohladila prostora, medtem ko bo prevelika enota porabljala več energije, kot je potrebno.

Sodobne klimatske naprave ponujajo tudi različne dodatne možnosti, kot so daljinsko upravljanje, časovniki in nočni načini, kar izboljša vašo izkušnjo ter udobje.

Pred nakupom se posvetujte s strokovnjakom, ki vam bo pomagal, da izberete najustreznejšo klimatsko napravo za svoje potrebe, in poskrbel za pravilno vgradnjo, ki je ključna za optimalno delovanje klimatske naprave.







Podjetje REAM je uradni distributer Mitsubishi Electric in vaš zanesljiv partner pri montaži in vzdrževanju klimatskih naprav. Sodelujejo le z najzanesljivejšimi in skrbno izbranimi monterji po Sloveniji, kar zagotavlja brezkompromisno kakovost vgradnje. Poleg tega skrbijo, da v vaši klimatski napravi uporabljajo plin, ki je skladen z zakonodajo EU, kar vam zagotavlja dolgoročno brezskrbno uporabo.

Premagajte vročino s klimatsko napravo Mitsubishi Electric MSZ-LN

Če iščete nekaj posebnega, je model MSZ-LN prava izbira. Ta klimatska naprava združuje eleganten dizajn in vrhunsko tehnologijo, ki bo navdušila tudi najzahtevnejše uporabnike. MSZ-LN je na voljo v več barvnih odtenkih in se bo tako popolnoma ujemala z vašim notranjim dekorjem. Njeni zmogljivost in energijska učinkovitost pa poskrbita, da boste poletje preživeli v prijetno ohlajenem prostoru, ne da bi skrbeli za visoke stroške elektrike.

Klimatska naprava Mitsubishi Electric MSZ-LN je zasnovana za vse, ki želijo več – ne samo ohladitve, temveč tudi estetsko nadgradnjo svojega prostora. S svojim sofisticiranim videzom in izjemno zmogljivostjo MSZ-LN prinaša: eleganco v vsak prostor,

visoko učinkovitost in tiho delovanje,

napredne funkcije, kot so Wi-Fi povezljivost in nadzor, ter upravljanje na daljavo prek mobilne aplikacije.



Za tiste, ki iščete zanesljivo in cenovno ugodnejšo alternativo, imajo v ponudbi tudi njihov najbolje prodajan model MSZ AY, ki prav tako nudi vrhunski zmogljivost in zanesljivost, ki ju pričakujete od Mitsubishi Electric.

Kako do nove klimatske naprave v treh korakih? Oglejte si TOP poletno ponudbo.

Stopite v stik s podjetjem REAM, da vam pripravijo informativno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam.

Dogovorite se za montažo in povezali vas bomo z najbližjim pooblaščenim monterjem, ki bo poskrbel za hitro in strokovno montažo vaše nove klimatske naprave. Pokličite na 080 98 98 ali pošljite povpraševanje!

Naj letošnje poletje vaša klimatska naprava švica namesto vas!

Poletje je čas, ko želite uživati, ne pa trpeti zaradi vročine. Zato ne čakajte na prvi vročinski val. Zagotovite si svojo klimatsko napravo in se izognite neprijetnemu švicanju. Naj vaša klimatska naprava Mitsubishi Electric MSZ-LN poskrbi za prijetno ohlajen dom, medtem ko vi uživate v brezskrbnem poletju.