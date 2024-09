Povezovanje trajnosti in vrhunske učinkovitosti z inovativnimi naravnimi olji za les

Olja za les so zaščitni in dekorativni premaz za les, ki jih lahko nanesete neposredno na les. Zagotavljajo globinsko penetracijo, dolgoročno in stroškovno učinkovito obdelavo lesenih površin ter negujejo od znotraj in obnavljajo les, ki se je morda izsušil zaradi izpostavljenosti ali pomanjkanja nege.

V nasprotju z laki za les z visoko vsebnostjo hlapnih organskih spojin so olja za les pretežno naravni izdelki, ki jih je preprosto nanašati in dolgotrajno vzdrževati. Zakaj je treba les naoljiti? Za zaščito in dekoracijo. Olje za les prodre v les ter nadomesti in dopolni naravna olja, ki se lahko izgubijo zaradi izpostavljenosti, starosti in splošne obrabe. Prav tako lahko oživi naravno barvo lesenih površin in jim vrne življenje. Z uporabo lesnih olj lahko obstoječe lesene površine, bodisi pohištvo, lesena tla itd., popolnoma spremenite. Velike prednosti pa se ponujajo tudi na drugih področjih.

Foto: PNZ Produkte GmbH

Naravna olja za les

Naravna olja za les so nepogrešljiv element pri ohranjanju kakovosti zraka v notranjih prostorih ter prispevajo k trajnostni rabi lesa. Med vodilnimi proizvajalci tovrstnih izdelkov izstopa nemško podjetje PNZ, ki s svojimi vrhunskimi naravnimi olji za zaščito lesa postavlja nove standarde. Z več kot petdesetletno tradicijo in izkušnjami v proizvodnji inovativnih in trajnostnih rešitev je blagovna znamka PNZ postala sinonim za kakovost, okolju prijazno delovanje ter inovativnost. Izdelke PNZ v Sloveniji ekskluzivno prodaja podjetje Spekter d.o.o., ki s svojima trgovinama v Žalcu in Mariboru ter prek spletne trgovine Kupibarve.si omogoča dostop do teh visokokakovostnih izdelkov.

Foto: Adobe Stock

Podjetje z odgovornim pristopom k okolju

Podjetje PNZ se zaveda svoje odgovornosti do okolja in prihodnjih generacij. Njihova vizija temelji na prepričanju, da se vrhunska zaščita lesa lahko doseže brez škodljivih vplivov na naravo. S poudarkom na okolju prijazni proizvodnji PNZ postavlja trajnost na prvo mesto. Svojo zavezanost naravi potrjujejo z izjemno skrbnim izborom surovin, ki vključujejo obnovljive vire, ter s procesi, ki znatno zmanjšujejo njihov ogljični odtis.

Certifikat "Certified B Corporation", ki ga podjetje ponosno nosi, kaže visoko raven odgovornosti in prizadevanj za trajnost. Ta ugledna mednarodna oznaka priznava podjetja, ki dosegajo najvišje standarde okoljskega in družbenega delovanja, ter potrjuje predanost podjetja PNZ k ohranjanju narave in zmanjšanju izpustov CO 2 .

Foto: PNZ Produkte GmbH

Vrhunska zaščita z naravnimi olji za les

Eden najbolj prepoznavnih izdelkov iz palete PNZ je naravno olje za les z imenom "ICH BIN Für Aussen", ki zagotavlja izjemno dolgotrajno, vodoodporno in UV-odporno zaščito. Njegova formulacija, ki vključuje naravne sestavine, kot so smola, olje repice, vosek sladkornega trsa in mineralni pigmenti, nudi učinkovito zaščito tako zunanjim kot notranjim lesenim površinam. To pomeni, da lahko z oljem zaščitite terase, fasade, okna, vrata, otroška igrala ter pohištvo, ne glede na vremenske pogoje ali izpostavljenost soncu.

Zaradi popolnoma naravne sestave je olje "ICH BIN Für Aussen" brez vode, topil, silikona, kobalta in oksimov, zaradi česar je 100-odstotno naravno, vegansko in okolju prijazno. Poleg tega ne vsebuje škodljivih kemikalij ali snovi, ki bi izhlapevale v zrak, kar je še posebej pomembno pri uporabi v notranjih prostorih, kjer je kakovost zraka ključnega pomena za zdravje ljudi.

Foto: PNZ Produkte GmbH

Trajnostna zaščita lesa in ohranitev njegove naravne lepote

Uporaba naravnih olj PNZ ne pomeni le zaščite lesa, temveč tudi ohranjanje njegove naravne lepote. Les je živ material, ki diha in se spreminja, zato je pravilna nega ključnega pomena za dolgo življenjsko dobo in ohranjanje njegove strukture. Olja za les PNZ globinsko prodrejo v les, ga hranijo in ščitijo pred škodljivimi vplivi, hkrati pa poudarijo njegove naravne vzorce in toplino. S tem zagotavljajo, da les ostane naravno lep in trpežen skozi čas.

Za tiste, ki cenijo trajnost in estetiko, je izbira naravnih olj PNZ prava odločitev. S tem, ko les zaščitimo z naravnimi sredstvi, ne le prispevamo k trajnostni rabi naravnih virov, temveč tudi ustvarimo zdrav in prijeten bivalni prostor.

Foto: Shutterstock

Zavezani prihodnosti – vaš partner za trajnostno zaščito lesa

Podjetje PNZ si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja z okolju prijaznimi rešitvami. Njihova inovativna naravna olja za les združujejo trajnost, učinkovitost in estetsko dovršenost. S produkti PNZ lahko brez kompromisov poskrbite za ohranjanje lepote lesa ter za varnost in zdravje svojega doma. Razširitev ekološke zavesti in uporaba naravnih sredstev sta ključ do trajnostne prihodnosti, kjer ima narava osrednje mesto, inovacije pa zagotavljajo vrhunsko kakovost.

Naravna olja PNZ tako niso zgolj izdelek za zaščito lesa, temveč postanejo del filozofije odgovornega bivanja, kjer kakovost in trajnost hodita z roko v roki.