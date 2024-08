Poletje s psom

V času poletnega vročinskega vala je še kako pomembno, da poskrbimo za svojega psa. Psi so namreč dovzetni za nevarnosti, povezane z vročino, kot sta vročinska kap in dehidracija, ki sta lahko tudi smrtno nevarni, če ne ukrepamo pravočasno.

Hidracija je na prvem mestu

Tako kot ljudje tudi psi potrebujejo veliko vode, da ostanejo hidrirani, zlasti med vročimi dnevi. Poskrbimo, da ima pes vedno dostop do sveže, hladne vode. Priporočljivo je, da mu nudimo več posod z vodo, v katere lahko dodamo tudi nekaj ledenih kock. Kadar s psom potujemo ali se odpravimo na daljši sprehod, s seboj ne smemo pozabiti vzeti steklenice z vodo in zložljive posode za pitje.

Redno spremljajmo stanje svojih psov, še posebej tistih, ki veliko časa preživijo zunaj. Foto: Shutterstock

Poskrbimo za ustrezno senco

Psom, ki veliko časa preživijo zunaj, moramo nuditi dovolj senčnih predelov, kamor se lahko zatečejo pred vročino. Vendar ne pozabimo, da so tudi v senci temperature lahko visoke, zato redno spremljajmo stanje svojega psa.

Izognimo se najhujši vročini

Najtoplejši del dneva je običajno od 10. do 16. ure. Če je mogoče, je najbolje, da imamo psa v tem času v zaprtem prostoru. Sprehode načrtujmo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko so temperature že nekoliko nižje. Odpravimo se na travnate poti namesto na sprehod po asfaltu, na katerem se lahko psi opečejo.

Ključno je, da poznamo znake pregrevanja in toplotnega udara. Simptomi vključujejo prekomerno sopihanje, slinjenje, rdeče ali blede dlesni, hitro bitje srca, bruhanje in spotikanje. Foto: Shutterstock

Psa nikoli ne puščamo v avtu

Tudi če so okna odprta, se lahko notranjost avtomobila v nekaj minutah segreje na nevarno visoko temperaturo, ki lahko povzroči toplotni udar ali celo smrt. Najbolje je, da med opravki, kjer nas ne more spremljati, psa pustimo doma na hladnem.

Pozorni bodimo na znake pregrevanja

Ključno je, da poznamo znake pregrevanja in toplotnega udara. Simptomi vključujejo prekomerno sopihanje, slinjenje, rdeče ali blede dlesni, hitro bitje srca, bruhanje in spotikanje. Če opazimo te znake pri psu, ga takoj umaknimo v hladnejši prostor, mu ponudimo vodo in obvestimo veterinarja.

Nekatere pasme so bolj občutljive na vročino kot druge. Foto: Shutterstock

Pripravimo zamrznjene priboljške

Zamrznjene dobrote so lahko okusen in hkrati hladilen prigrizek za psa. Sadje, ki je varno za pse, kot so borovnice in lubenica, lahko zamrznemo. Obstajajo tudi številni recepti za zamrznjene pasje priboljške, ki vključujejo sestavine, kot so jogurt, arašidovo maslo in jušna osnova.

Nekatere pasme so bolj občutljive na vročino kot druge. Najbolj občutljivi so zaradi kratkega gobca buldogi, mopsi in boksarji. Prav tako moramo še posebej paziti na starejše pse, pse s prekomerno telesno težo in na tiste z zdravstvenimi težavami. Najbolje je, da čim več časa preživijo v hladnih, zaprtih prostorih.

Psi se v vročini radi ohladijo v vodi, v bazenih, jezerih, rekah ali morju. Foto: Shutterstock

