Poglejte, kakšno vilo na Šolti si je privoščila kraljica Torcide

43-letna Iris Livaja je kupila luksuzno vilo na otoku Šolta v naselju Nečujam, poroča Dnevnik.hr. Koliko je nekdanja manekenka odštela za nepremičnino, ni znano.

Hrvaška je lani sicer zabeležila eno izmed največjih rasti cen nepremičnin v Evropski uniji. V povprečju so se cene nepremičnin zvišale za 11,9 odstotka. V Zagrebu so se cene stanovanjskih nepremičnin v zadnjem letu zvišale za 11,7 odstotka. Podobno je bilo tudi na obali, medtem ko so v preostalih delih države v povprečju poskočile za 16,3 odstotka. Prvih šest mesecev letošnjega leta pa je na hrvaškem nepremičninskem trgu minilo v znamenju padca prometa in rahle rasti cen.